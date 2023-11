O kategorizácii Borov a kardiocentra sa rozhodlo na základe odporúčaní

Nemocnica Bory v Bratislave (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - O kategorizácii bratislavskej Nemocnice Bory a Kardiocentra Agel Košice-Šaca sa rozhodlo na základe odporúčaní Rady pre tvorbu siete kategorizovaných nemocníc. Uviedla to ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD). O podozrení o nezákonnosti zaradenia daných zdravotníckych zariadení do siete nemocníc vo štvrtok hovorili opoziční poslanci parlamentu.

"V zmysle programového vyhlásenia vlády sme sa zaviazali konať v súlade s odbornými odporúčaniami, čo sme v maximálnej miere urobili a rozhodovali sme pri kategorizácii týchto zdravotníckych zariadení na základe rozhodnutia Rady pre tvorbu siete kategorizovaných nemocníc," spresnila šéfka rezortu.

Novootvorená nemocnica Bory (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Rozhodnutie rady má odporúčací charakter, no treba podľa nej rešpektovať názor v nej zastúpených odborníkov. Tvrdí, že keby tak neurobila, podkopala by význam a účel rady. Rezort zdravotníctva zároveň deklaroval, že postupoval v súlade s legislatívou schválenou počas predchádzajúcich vedení rezortu, prijatou k optimalizácii siete nemocníc. Všetky jeho kroky sú podľa jeho stanoviska transparentné.

Rada o stanovisku k námietkam od daných žiadateľov o zaradenie do siete kategorizovaných nemocníc hlasovala koncom októbra. Odporučila zaradiť nemocnicu Bory do III. úrovne s doplnkovými programami. Vyhovela tiež kardiocentru v Košiciach, ktoré žiadalo o zaradenie do siete ako nemocnica IV. úrovne. Ministerka preň zároveň stanovila pri zaradení do siete podmienku splynutia so všeobecnou Nemocnicou Agel Košice-Šaca.

Kategorizáciu daných zdravotníckych zariadení vo štvrtok kritizovali členovia parlamentného výboru pre zdravotníctvo Oskar Dvořák (PS), Marek Krajčí (hnutie Slovensko), Peter Stachura a František Majerský (obaja KDH). Majú podozrenie o nezákonnosti. Neboli podľa nich splnené viaceré požiadavky. Žiadajú preto zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre zdravotníctvo. Od Dolinkovej čakajú vysvetlenie.