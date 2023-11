Matovičoviny sú opäť v plnom prúde: Peter Pellegrini, splň tieto podmienky a odídem z parlamentu!

Pellegriniho zákaz začal účinkovať a zasahovať do práce redaktorov v NR SR. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Médiá budú mať v Národnej rade (NR) SR obmedzené možnosti nahrávať či vysielať živé vstupy. A to do doby, kým predseda klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš oficiálne neuistí vedenie parlamentu, že poslanci z jeho klubu nebudú zasahovať do vstupov iných politikov pre médiá. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu Národnej rady (NR) SR Petra Pellegriniho (Hlas-SD). Lídrovi hnutia Slovensko (predtým OĽaNO, pozn. red.) sa tento postup nevidí a začína protest z priestorov knižnice, kde šéf NR SR mediálne výstupy nezakázal. Matovič prekvapil verejnosť, ponúka totiž svoj odchod!