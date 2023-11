Hanba v priamom prenose, Matovič verbálne zaútočil na Mažgúta so slovami “Ty čurá*ik!”

Matovič a Mažgút sa do seba pustili. (Zdroj: repro TV Markíza)

BRATISLAVA - Tak takéto správanie sme pred kamerami ešte nevideli. Dôkaz pochádza z dnešného popoludnia v parlamente, kedy poslanci diskutujú k téme schvaľovania Programového vyhlásenia vlády (PVV) v rozprave, no na chodbe sa zatiaľ diali štipľavé veci. Do seba sa totiž pustili poslanci Ján Mažgút za Smer a expremiér Igor Matovič z hnutia Slovensko (predtým OĽaNO, pozn. red.). Z úst predsedu bývalej vlády vychádzali vulgarizmy!

Celý incident bol uverejnený na portáli tvnoviny.sk. Spomínaná dvojica sa mala objaviť v živom rozhovore verejnoprávnej RTVS pred kamerami, ktoré televízia robieva pravidelne.

Prišlo na vulgarizmy

Rýchle prípravy však vystriedal hnev a nadávky a k žiadnemu prenosu nedošlo. Matovič sa totiž pri osobnej konfrontácii s Mažgútom nezdržal expresívnych výrazov. Zo záberov konkurenčnej TV Markíza, ktorá celý incident zachytila, sa zdá, že Matovič reagoval na niečo, čo mu zrejme Mažgút predtým povedal, avšak celé video začína až od chvíle, kedy už Matovič chrlí vulgarizmy na Mažgútovu adresu.

Mažgút totiž predsedovi hnutia Slovensko len pripomenul jeho vlastné slová z roku 2021, kedy sám vyhlásil, že dá milión tomu, kto nájde dôkaz, že použil vulgárne označenie pohlavného orgánu.

Milión za nahrávku vulgarizmov z úst Matoviča

"Dlžíte mi milión," hovorí Mažgút Matovičovi. Ten sa ho následne pýta "za čo". "Za akú?" pýta sa Matoviča Mažgúta, pričom ten reaguje, že vraj "za vulgarizmy". "Treba niekomu niečo pripomínať?" pýta sa Matoviča Mažgút, pričom ten ho vzápätí označí za "tupca". "Ideme do vysielania," upozornil Matoviča poslanec Smeru. "Šak ťa pekne okomentujem, ty čurá*ik," reagoval ostro na Mažguta Matovič.

Mažgút to nakoniec vzdal a so slovami "s hentým?" odišiel spred kamier a odmietol s Matovičom ďalej diskutovať. "Je to obyčajný chrapúň. Kradol, rozkrádal nám auto, náš súkromný majetok," zareagoval ešte spätne na Mažgúta Matovič.