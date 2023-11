Vážna situácia pri Banskej Štiavnici: Valiace sa kamene desia odborníkov, ktorí bijú na poplach!

Obec Kozelník (Zdroj: TASR/Jozef Poliak)

KOZELNÍK - Na mimoriadnu situáciu, ktorá bude v obci Kozelník v okrese Banská Štiavnica vyhlásená v pondelok (13. 11.) ráno, upozorňuje starostka Soňa Pallayová. Pred niekoľkými dňami sa totiž uvoľnila časť brala nad obcou, dva veľké kamene preleteli cez cestu smerujúcu do Banskej Štiavnice a ďalšie balvany sa zachytili na oceľových lanách, ktoré tam spolu so sieťami namontovali po podobnej situácii pred niekoľkými rokmi.

"Práve tieto kamene, ktoré sú od veľkosti futbalovej lopty až po obrovský, asi dvojmetrový kameň, bude od pondelka odstraňovať na to určená firma," povedala starostka. "Mali sme tu geológa, ktorý to posúdil ako havarijnú situáciu, ktorú musíme ihneď riešiť," uviedla ďalej. Na obmedzenia na ceste by sa mali preto pripraviť najmä vodiči, ktorí po tomto úseku jazdia.

Podľa starostky odstraňovanie kameňov z výšky by malo trvať asi týždeň. Podobnú situáciu zažila obec vo februári 2016. Po páde časti brala tam namontovali tzv. dynamické siete a laná. Ani vtedy a ani teraz sa nikomu nič nestalo.