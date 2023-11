Zurian po grilovačku na výbore: Vláda mu dala zelenú! Lukratívny flek aj napriek kritike opozície

Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť (Zdroj: Topky/Maarty)

BRATISLAVA – Vráti sa do vysokej pozície známe meno? Branislav Zurian má „grilovačku“ na brannobezpečnostnom výbore za sebou. Kandidát na riaditeľa Úradu inšpekčnej služby a bývalý šéf Národnej kriminálnej agentúry má smelé plány. Po menovaní do funkcie chce priniesť inšpekcii zákonnosť, dôveryhodnosť, odbornosť a nezávislosť. Zatiaľ čo minister vnútra Matúš Šutaj Eštok za ním stojí, opozícia bije na poplach.

Aktualizované 15:10 Novým riaditeľom Úradu inšpekčnej služby sa stal Branislav Zurian. Vo štvrtok ho vymenovala vláda. Funkcie sa ujme v piatok 3. novembra. Vymenovaniu Zuriana predchádzalo jeho vypočutie pred parlamentným brannobezpečnostným výborom. Ako priblížil poslancom, chce, aby policajti útvar vnímali ako zákonný, odborný, profesionálny a spravodlivý. Pre slušných policajtov by podľa neho nemal byť ÚIS strašiakom.

Na výbore ho poriadne pogrilovali

Zurian počas vypočúvania pred poslancami na výbore zabrúsil nielen k svojim plánom, odpovedať musel aj na otázky zo svojej minulosti. "Úlohou ÚIS nie je len postihovať a trestať policajtov. Chcem, aby tento útvar išiel k policajtom otvorenou formou, aby sa slušní policajti tohto útvaru nemuseli báť, nebol strašiakom. Hlavne chcem, aby tento útvar vnímali ako zákonný, odborný, profesionálny a spravodlivý," vyhlásil. Dodal, že inšpekcie by sa mali báť policajti, ktorí sa spreneverili svojmu poslaniu, a tí, ktorí kazia dobré meno svojim inštitúciám. Pozície na útvare plánuje obsadzovať odborníkmi. Nezávislosť je podľa neho postavená na ľuďoch. Príslušníci ÚIS musia podľa neho pociťovať istotu, že nech rozhodnú akokoľvek na základe dôkazov a zákona, nebudú za svoje rozhodnutie perzekvovaní.

Došlo však aj na horúce témy. K otázke na svoje trestné stíhania pripomenul, že v oboch prípadoch bolo prokurátorom obvinenie zrušené ako nezákonné. Prezradil tiež, že bol svojho trestného stíhania sa skrýval v Bielorusku. Predtým bol vraj aj v Nórsku a pobyt si hradil zo svojho vrecka.

Priznal tiež, že nemá bezpečnostnú previerku, no plánuje o ňu požiadať. K postaveniu tzv. čurillovcov mimo služby podotkol, že všetci stíhaní policajti sú postavení mimo služby. Vojnu v polícii by podľa Zuriana ukončilo prešetrenie informácií na oboch stranách. Plánuje na to zriadiť nový vyšetrovací tím. Je tiež presvedčený, že bývalý policajný prezident Milan Lučanský bol zabitý. Zurian tiež priznal, že sa pozná s obvineným Petrom Koščom. Zoznámiť ich mal práve Lučanský. Stretli sa vraj asi trikrát.

Minister vnútra stojí za Zurianom

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že za Zuriana berie plnú politickú zodpovednosť. Návrh na jeho vymenovanie predloží vláde už vo štvrtok. "Verím, že výkon svojej funkcie bude zvládať vždy v zmysle zákona a doba politickej pomsty tu už na Slovensku skončila," vyhlásil minister po skončení vypočutia Branislava Zuriana pred parlamentným brannobezpečnostným výborom, ktoré trvalo tri a pol hodiny. Dočasne poverený šéf inšpekcie Peter Juhás by sa mal po vymenovaní nového riaditeľa vrátiť na svoju pôvodnú pozíciu.

Úrad inšpekčnej služby je osobitnou súčasťou Policajného zboru na odhaľovanie, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Finančnej správy. Zuriana by po vypočutí výborom mala vymenovať do funkcie vláda.

Opozícia nad jeho nomináciou krúti hlavami

V radoch opozície nádejný šéf inšpekcie podporu zatiaľ nemá. KDH tvrdí, že vzhľadom na medializované kontakty s obvinenými osobami nepovažujú návrh Zuriana na šéfa inšpekcie za vhodný. "Nemyslíme si, že pán Zurian je osoba, ktorá dokáže ukončiť vojnu v polícii, zvýšiť dôveru v políciu a upokojiť celospoločenskú situáciu," uviedli. Zurianovi tiež vytkli, že pred nich nepredstúpil s konkrétnou víziou ako chce ukončiť tzv. vojnu v políciu, ako chce riadiť Úrad inšpekčnej služby a zvyšovať jeho dôveryhodnosť. "My v KDH si myslíme, že v čase konfliktu v ozbrojených zložkách medzi jednotlivými zložkamk polície, Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva by pozíciu riaditeľa Úradu Inšpekčnej služby mala zastávať osoba, na ktorej bude dohoda naprieč politickým spektorom a bude požívať všeobecnú dôveru verejnosti. Názor KDH je v tomto nemenný a konzistentný! Tvrdili sme to už pri pánovi Ďurkovi, keď bol menovaný za zástupcu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby a tvrdíme to aj teraz pri pánovi Zurianovi," odkázali.

Podľa SaS Zurian na čele inšpekcie nemá čo robiť. "Koľko sa v Smere chválili, aké skvelé kádre, profesionálov a odborníkov ponúknu Slovensku a potom chcú na policajnú inšpekciu vymenovať človeka, ktorý je v konflikte záujmov, nemá previerku a ešte aj popiera realitu," tvrdia.