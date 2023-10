Zúrite pri pohľade na ceny pohonných hmôt? Z prognózy analytika zaplačete, toto čakajte najbližšie mesiace

Ilustračné foto (Zdroj: Gettyimages.com)

BRATISLAVA - Ceny ropy Brent v 41. týždni výraznejšie reagovali na geopolitickú situáciu a posilnili sa o 7,46 %, čím sa opäť dostali nad hranicu 90 USD (približne 85 eur) za barel (159 litrov). Analytik finančných trhov spoločnosti XTB Marek Nemky predpokladá zvýšenú úroveň ceny ropy až do konca roka. S novým rokom by Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) mohla uvoľniť produkciu, čo by cenu ropy znížilo.