Ministerstvo dopravy chce podať podnet na Generálnu prokuratúru k rozhodnutiu o mýtnom tendri

BRATISLAVA - Ministerstvo dopravy SR chce požiadať Generálnu prokuratúru SR o prehodnotenie rozhodnutia Úradu verejného obstarávania k tendru na elektronický mýtny systém. Návrh plánuje rezort dopravy podať 30. októbra. V bilančnom rozhovore to uviedol minister dopravy Pavol Lančarič.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) musí rozhodnutím ÚVO opätovne prehodnotiť ponuky vo verejnom obstarávaní na vybudovanie elektronického mýtneho systému. "ÚVO tvrdí, že NDS sa dostala do závislosti od dodávateľa, nazvime to, algoritmu, ale zároveň v tom istom materiáli citujú svojho vlastného experta, ktorý tvrdí niečo iné," uviedol v rozhovore Lančarič. Ako dodal, lehota na opätovné prehodnotenie ponúk v tendri je 4. decembra.

V roku 2023 sa pre dopravcov pri mýte nič nemení (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Podľa Lančariča by prieťahy v tendri na vybudovanie elektronického mýtneho systému nemali mať v krátkodobom výhľade vplyv na plány znížiť náklady na výber mýta do budúcna. V súčasnosti Slovensko podľa rezortu dopravy platí za výber mýta 38 % z výnosu, po zavedení elektronického mýtneho systému počítajú so znížením nákladov na 4,5 % z výnosu. "Potrebujeme vybudovať vlastný systém aj ako zálohu a chceme v tomto systéme vybudovať aj nové inovatívne riešenia," priblížil plány Lančarič.

V podobnej situácii sa NDS ocitla už opakovane. ÚVO totiž vyhlásenie víťaza tendra na vybudovanie elektronického mýtneho systému zastavil aj v máji tohto roka. NDS následne v auguste informovala, že najvýhodnejšiu ponuku na vybudovanie elektronického mýtneho systému aj podľa opakovaného hodnotenia predložila spoločnosť CzechToll.