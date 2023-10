Cenový rozdiel je priepastný! TOTO sa deje benzínom a naftou: Vieme, kedy sa situácia môže zlepšiť

(Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Ceny pohonných hmôt sa pohli aj v tomto týždni a po cenovom tornáde sa tak opäť raz ocitáme v zvláštnej situácii. Ešte pred mesiacom sa ceny benzínu a nafty stretli na jednej úrovni, rozdiel medzi týmito komoditami je však týždeň čo týždeň priepastnejší.

Po necelom roku sa tak opäť dostávame do bodu, v ktorom sa cena nafty začína neúprosne vzďaľovať od ceny benzínu, ten rozdiel začína byť priepastný. Priemerná cena benzínu na slovenských čerpacích staniciach sa v priebehu posledného týždňa viac-menej nepohla a s cenovkou 1,614 EUR/l sa jej tak podarilo udržať minulotýždňovú hodnotu.

Na opačnej strane spektra sa však nachádza vývoj cien nafty. Zatiaľ čo v posledných štyroch týždňoch cena nafty na Slovensku stabilne klesala, na rozmedzí týždňov došlo k zvratu. Vo štvrtok (19. októbra) tak za liter nafty zaplatíte 1,688 EUR/l, čo v porovnaní s minulotýždňovou cenou (1,656 EUR/l) predstavuje nárast o viac ako 3 centy za jediný liter.

Benzín len za euro päťdesiat? Pokles cien možno už čoskoro

Ako sme vás informovali už pred týždňom, motoristom sa napriek nestabilnej situácii blýska na lepšie časy. Podľa portálu Dáta bez pátosu by sa ceny štandardného benzínu mohli už čoskoro posunúť na k hodnotám, za ktoré sme boli zvyknutí tankovať pred pár mesiacmi. S novou cenou 1,50 EUR by sme si tak mohli naše peňaženky opäť raz vydýchnuť.

„Oneskorenie nacenenia benzínu na našich čerpačkách oproti cenám benzínu na svetových burzách je približne 2 týždne. Na svetových burzách spadla cena benzínu takmer o 20% oproti poslednému vrcholu zhruba pred mesiacom. Dnes je ďaleko najlacnejší v roku 2023,“ píšu Dáta bez pátosu.

Dodávajú, že pokles na našich čerpacích staniciach už dnes dosiahol úroveň 8 centov, očakávať by sme mali však aj 20. „Keď začiatkom roka benzín na svetových burzách narástol, tak sme dostali odkaz, že ‚nie podľa ceny ruskej ropy, ale podľa ceny benzínu na burzách sa postupuje‘. Rozumieme. Tak poďme na to a tankujme lacnejšie. Po víkende by sme mali byť s cenami Benzínu 95-ky pod 1,60 a to nesmie byť koniec a túto prosbu adresujeme k našej rafinérii, odtiaľ je väčšina benzínu predávaného na Slovensku,“ dodávajú.