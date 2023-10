Vallo chce tunelovať dotácie! Sulíkov synáčik sa opäť opustil: Cyklochodník merali ľudia z Guinnessovej knihy rekordov

(Zdroj: Topky/ Maarty, TikTok/ fikinko, Facebook/ Matúš Vallo má rád Bratislavu)

„Som nevedel, že sa cez Bratislavu bude ťahať Tour de France a že bude každý deň v roku. Pretože na Vajanského je taký s******* široký cyklochodník, že neverím tomu, že niekde na svete je širší cyklochodník,“ spustil Filip Sulík svoj výlev.

„Prisahám, som tade išiel a akurát tam boli ľudia z Guinnessovej knihy rekordov a merali tam šírku toho chodníka, že či naozaj je to najširší chodník v histórii ľudstva. (...). To je tak široký chodník, že average (priemerná) slovenská diaľnica neni tak široká, jak ten s****** cyklochodník,“ dodal Sulík.

Dodáva, že kvôli chodníku sa tak v centre Bratislavy tvoria neznesiteľné zápchy. To aj napriek tomu, že cyklochodník dnes nevyužíva žiaden cyklista. „Ale hlavne, že máme najväčší cyklochodník vo vesmíre. Vallo, ty had prašivý. To, že chceš tunelovať dotácie a staviaš nezmyselné projekty, na ktoré sa dobre získavajú peniaze z Európske únie- OK. Ale to, že ty musíš roz***** nám to mesto? (...) Musíš doj**** centrum mesta aby tam bola zápcha od rána do večera, každý deň v roku?“ obul sa mladý Sulík do primátora mesta

