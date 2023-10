Smer zostane pri svojich názoroch, reaguje Fico na pozastavenie členstva v Strane európskych socialistov

Robert Fico (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

archívne video

Fico, Pellegrini a Danko po podpise Memoranda: Rozdelili si rezorty aj iné funkcie (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

„Skoro všade v Európe dostávajú ľavicové strany na frak, tak načo sa potešiť z toho, že na Slovensku už štvrtýkrát zostavuje vládu ľavica, ktorá v oblasti budovania sociálneho štátu urobila veci, o ktorých sa v mnohých európskych krajinách ani nesníva. Prečo nás teda Strana európskych socialistov trestá za úspech?" pýta sa Fico, ktorý pripomína, že namiesto blahoželania k úspechu prišiel z Bruselu trest. Dôvody, pre ktoré prišlo k pozastaveniu členstva, nepovažuje za relevantné.

Prečítajte si tiež AKTUÁLNE Predsedníctvo Strany európskych socialistov pozastavilo členstvo stranám SMER-SD a HLAS-SD: Pellegrini reaguje!

Ohradil sa voči tomu, že by Smer mal nepekný vzťah k LGBTI. "Netuším, čo má Strana európskych socialistov na mysli. Možno to, že nemám oblek ušitý z dúhovej zástavy a že odmietam chodiť do čela pochodov homosexuálov," zamýšľa sa. Zdôraznil, že téma LGBTI nie je pre Slovensko prioritná ľavicová téma. "My rešpktujeme, že na Slovensku žijú gejovia aj lesby a nikdy sme proti nim negatívne nevystupovali. Nemôžeme však súhlasiť s tým, aby sa nám do základných škôl umelo vkrádala rodová ideológia," podotkol.

Odmieta tiež kritiku, že by Smer mal proruské postoje a odmietavý postoj k vojenským zásielkam na Ukrajinu. "Ak Smer niečo odmieta, to je politika jedného jediného správneho názoru," zdôraznil. Konflikt na Ukrajine nemá podľa neho vojenské riešenie a Európska únia by mala predstaviť reálny mierový plán. "Ak nás chcete trestať za to, že máme iný názor a bez reptania sa nezaraďujeme do radu poslušných, som na Smer hrdý," vyhlásil.

Rovnako je presvedčený, že spolupráca so SNS neprináša žiadne nebezpečenstvo a nejde o krajne pravicovú stranu. „Máte v Bruseli krátku pamäť. Je to tá istá SNS, s ktorou bol v rokoch 2016 až 2020 Smer vo vláde, a to v historickej koalícii so stranou Most-Híd, reprezentujúcou maďarskú národnostnú menšinu. Ak má byť Smer potrestaný za to, že nechce vytvoriť vládu s bláznami či ideologickými pomätencami, som na Smer hrdý,“ uviedol Fico a dodal: "Smer zostane pri svojich názoroch."