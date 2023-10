VIDEOROZHOVOR Štátny tajomník rezort práce J. Káčer: Náš trh práce absorboval desaťtisíce Ukrajincov a máme rekordnú zamestnanosť

(Zdroj: Topky.sk/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Už v tomto roku Slovensko dosiahlo takú mieru zamestnanosti, ktorú sa zaviazalo splniť do roku 2030. Pozitívne sú aj správy z regiónov. Až v piatich krajoch ubúdal počet nezamestnaných. Do pracovného procesu sa podarilo zapojiť aj desiatky dlhodobo nezamestnaných. Koľko je na Slovensku zamestnaných cudzincov? Čo malo vplyv na rekordne nízku nezamestnanosť? Rozprávali sme sa so štátnym tajomníkom ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Jurajom Káčerom.