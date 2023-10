Jeseň prichádza, výkyvy počasia vás určite potrápia: Pred tým, ako vyjdete z domu si nezabudnite pribaliť dáždnik!

(Zdroj: gettyimages.com)

BRATISLAVA – Letné počasie sa už definitívne skončilo. Chladné noci a premenlivé počasie na väčšine územia Slovenska dnes už definitívne pripomína jesenné počasie. Ako však budú vyzerať najbližšie dni a na čo všetko sa musíme pripraviť? Predtým, ako sa v pondelok vyberiete do práce si nezabudnite pribaliť dáždnik. Občasné výkyvy, pri ktorých si môžeme užiť posledné teplé slnečné lúče totiž viackrát vystrieda hmla a prehánky.

PONDELOK

V pondelok sa v niektorých regiónoch musíme pripraviť aj na občasný dážď. Očakávať však môžeme prevažne polojasnú oblohu, neskôr sa však na severozápade zamračí. V niektorých regiónoch, najmä na západe, by sa ľudia mali pripraviť aj na ojedinelé daždivé počasie, vo vyšších nadmorských výškach (nad 1400m) dokonca až na sneh.

Teplota sa bude pohybovať v rozmedzí 6 až 20 stupňov, pričom teplota v noci môže v niektorých oblastiach klesnúť až na -2 stupne.

UTOROK

Utorok by mal byť teplotne podobný pondelku s teplotou v rozmedzí od 12 do 17 stupňov, pričom na západe môže stúpnuť až na 19 stupňov. Obloha bude prevažne oblačná a na západe by sa ľudia mali pripraviť aj na občasný dážď.

STREDA

V strede týždňa sa na väčšine územia Slovenska počasie mierne zlepší. Vyššie teploty si budú užívať najmä obyvatelia južného Slovenska, kde môže teplota stúpnuť na 20 až 25 stupňov. Na zvyšku územia bude teplota v rozmedzí 14 až 19 stupňov. Obloha bude polooblačná až oblačná a pripraviť sa treba aj na ojedinelé hmly.

ŠTVRTOK

Štvrtok na Slovensku bude v pomere k priemerným jesenným dňom mimoriadne teplý. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať v rozmedzí 21 až 26 stupňov a v noci teplota neklesne pod 6 stupňov. Napriek teplému počasiu však bude obloha zamračená.

PIATOK a víkend

Začiatok víkendu sa začne ideálne najmä pre milovníkov turistiky. Denná teplota sa bude pohybovať v rozmedzí 19 až 25 stupňov a obloha bude prevažne polojasná. Počasie sa v priebehu víkendu mierne zhorší. Ku koncu týždňa sa musíme pripraviť na mierny pokles teplôt, ktoré sa budú pohybovať v rozmedzí 16 až 22 stupňov. V sobotu a nedeľu sa obloha zatiahne, miestami môžeme očakávať aj prehánky a dážď.

