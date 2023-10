(Zdroj: Annemarie Börlind)

BRATISLAVA - Starnutie je proces, ktorý by najradšej zastavila alebo aspoň spomalila väčšina žien. V túžbe po mladšej pokožke bez vrások neraz vyhľadávajú skalpel či estetické zákroky. To však nie je jediná možnosť. Ich úlohu môžu prebrať aj výťažky priamo z prírody. Ktoré to sú?