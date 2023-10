AKTUÁLNE Kľúčové stretnutie v paláci! Pellegrini bol u Čaputovej, nechce byť žiadna podržtaška!

Zuzana Čaputová na rokovaní s Petrom Pellegrinim. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Máme za sebou ďalší deň formálnych rokovaní s hlavou štátu. Tá v pondelok poverila Roberta Fica ako víťaza volieb zložením budúcej vlády a má na to 14 dní. Zuzana Čaputová však so stretnutiami s lídrami strán neskončila a v utorok pokračuje rokovaniami s predstaviteľmi ďalších strán, ktoré vo voľbách uhrali slušný výsledok. Je medzi nimi Hlas-SD a KDH.

VIDEO Prezidentka sa stretáva s Petrom Pellegrinim:

Stretnutie predsedu strany Hlas-SD Petra Pellegriniho s prezidentkou Zuzanou Čaputovou (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Aktualizovaná 10:12

Z toho, čo hovorí Pellegrini sa však javí, že jednoznačná vládna koalícia so Smerom a SNS nemusí hneď tak vzniknúť. "Ja nebudem nijaká podržtaška a som pripravený aj na to, aby nevznikla taká vláda, aby sa tu ľudia sťahovali z krajiny. Je to jednoduché, že rokuje sa s víťazom, ale ešte nie je dôvod na to, aby sa strana, ktorá bude mať silnú a váženú vládnu pozíciu, aby sa rozpadala. Väčšinou sa vládna strana nemá dôvod rozpadnúť. Budeme čakať kto bude aký štedrý a kto nám čo ponúkne," povedal novinárom v rozsiahlom stanovisku v paláci. Pellegrini zároveň deklaroval zodpovedný prístup k rokovaniam, aby nedošlo k patovej situácii.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Aktualizovaná 10:04

Pellegrini prichádza medzi novinárov po rokovaní s prezidentkou. "Všetko záleží od toho, aké budeme mať k dispozícii rezorty. Vláda s akoukoľvek veľkou stranou nemusí znamenať stratu väčšiny, je to na nás, aby sme to potom udržali. Nie je na mieste, aby európski nejakým spôsobom teraz navyše zasahovali do koaličných rokovaní. To nie je arabský bazár. Musíte mať predsa informáciu aj o tom, ako to vyzerá na druhej strane. To je dobrá taktika. Viem, čo môžem očakávať od druhej strany a tým pádom viem, ako rokovať s víťazom. A viem, čo chcem, ale to vám teraz nepoviem. Vo vyjednávaní budeme ale tvrdí. Chceme, aby vláda mala garanciu, že nebude robiť otočky k medzinárodnej komunite a že budeme pôsobiť jednoznačne. Chceme, aby tu vládu nemohol tú koalíciu niekam stočiť. Toto rozloženie síl je rozložené tak, že v prípade, ak by Hlas bol vo vláde, kde by začalo niečo škrípať, tak Hlas je pripravení kedykoľvek takúto koalíciu opustiť. Dáva to potom šancu kedykoľvek zmeniť vládu za inú. Je to dobrý blokačný mechanizmus," konštatuje šéf Hlasu po rokovaní s prezidentkou s tým, že z paláca odchádza pokojný a vyrovnaný. Dodal, že sa neformálne stretol s predsedom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom, s ktorým je pripravený rokovať v momente, keď rokovanie s víťazom volieb nebude úspešné.

Aktualizovaná 9:33

Na stretnutie s hlavou štátu prichádza šéf Hlasu-SD. Peter Pellegrini bol pred stretnutím s prezidentkou mimoriadne zhovorčivý pri novinároch. "Už je to len trinásť dní? Od včera sa to odpočítava?" spýtal sa s úsmevom Pellegrini novinárov na margo časového termínu, ktorý Fico dostal od prezidentky na vytvorenie vlády. "Už som tu zažil veľa vecí, viete. Asi najvážnejšie bolo, keď som v 2018 mal nastúpiť na post predsedu vlády a bola to asi najväčšia ťarcha, a teraz to bude asi podobne," hovoril Pellegrini, zatiaľ čo k nemu už kráčala Čaputová.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Stretnutia s lídrami Hlasu a KDH

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v utorok (3. 10.) stretne s ďalšími lídrami politických strán, ktoré uspeli v parlamentných voľbách. O 9.30 h prijme predsedu Hlasu-SD Petra Pellegriniho, o 11.00 h predsedu KDH Milana Majerského. Informoval o tom ešte v pondelok hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Zuzana Čaputová (Zdroj: Topky/Maarty)

Hlava štátu sa v pondelok stretla s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom a ako víťaza volieb ho poverila zostavením vlády. Následne sa stretla aj s lídrom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom.

Ficovi beží čas

Prezidentka sa v pondelok stretla s Michalom Šimečkom a Robertom Ficom. Fico dostal 14-dňové poverenie na zostavenie vlády.

Michal Šimečka a Zuzana Čaputová (Zdroj: Topky/Maarty)

Zuzana Čaputová a Robert Fico (Zdroj: Topky/Maarty)

Fico priblížil, že na zostavenie vlády má 14 dní a urobí pre to všetko. Šimečka už začal neformálne diskusie s predsedami ostatných strán o alternatívnej možnosti zložiť vládu. Do parlamentu sa celkovo dostalo šesť politických strán a hnutí a jedna koalícia. S podporou 22,94 percenta hlasov zvíťazil Smer-SD, čo mu prinieslo 42 kresiel v Národnej rade SR.