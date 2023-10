Voľby 2023 sa skončili víťazstvom Smeru: Bujaré oslavy do rána! V PS zavládol smútok, Šimečka ďakuje ľuďom

Michal Šimečka, Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, TASR)

BRATISLAVA - Slovensko sa zobudilo do povolebného rána, kedy sú už jasné výsledky volieb. Vyjadril sa k nim aj líder Progresívneho Slovenska, ktoré skončilo na druhom mieste. Víťaz volieb Smer-SSD oslavoval do skorého rána.

Tlačová konferencia strany Progresívne Slovensko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Národ si zvolil svojich zástupcov a po úmorne dlhom a pomalom spočítavaní výsledkov je jasné, že prvé miesto patrí strane Smer. Hneď za ním sa umiestnilo Progresívne Slovensko, ktoré bolo spočiatku favoritom v exit polloch. "Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí prišli k voľbám. Veľmi si vážim aj vysokú dôveru, ktorú od vás dostalo PS. Je to historicky najlepší výsledok liberálnej strany na Slovensku. Napriek neustálym útokom zo všetkých strán sme sa dnes stali druhým najsilnejším subjektom v parlamente," napísal skoro ráno líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

Voľby plne rešpektuje, no dodal, že výhru Smeru a Roberta Fica vníma ako zlú správu a veľké riziko pre Slovensko. "Plne to rešpektujeme, no zároveň to vnímame ako zlú správu a veľké riziko pre Slovensko. Najbližšie dni a rokovania politických strán ukážu, ako reálne bude aj naplnenie tohto rizika. Ešte raz ďakujem za vašu obrovskú podporu a dôveru. Držte nám prosím palce aj naďalej. Spravíme všetko preto, aby sme vás nesklamali a aby Slovensko malo stále nádej na lepšiu budúcnosť," dodal Šimečka.

Bujaré oslavy

Naopak, výsledky volieb ako výbornú správu vníma, pochopiteľne, strana Smer. Jej predstavitelia sa k priebežným výsledkom veľmi nevyjadrovali a už tradične boli separovaní od novinárov. Na niekoľko chvíľ však medzi nich prišiel Juraj Blanár či Robert Kaliňák.

Robert Kaliňák a Juraj Blanár (Smer-SSD) k volebným výsledkom (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

"Nechceme robiť uzávery, ktoré by boli predčasné. Spočítavanie ide naozaj veľmi pomaly," uviedol počas noci Blanár. Skonštatoval, že aktuálne sa pohybuje viacero strán okolo hranice piatich percent a až po zrátaní všetkých hlasov sa uvidí výsledok. Ani Kaliňák nevidel zmysel v komentovaní priebežných výsledkov. "Čísla sa budú ešte posúvať, niekto vypadne, niekto pribudne," poznamenal. Po sčítaní väčšiny hlasov však bolo jasné, že víťazom je Smer a tak im nič nebránilo v bujarých oslavách do skorého rána. Nechýbala ani typická zaťatá päsť Ľuboša Blahu či výkriky "Takto sa to robí do psej matere".