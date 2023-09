Prvá povolebná reakcia SNS, Huliak to povedal jasne: Atmosféra je primeraná výsledku, očakávali sme viac...

(Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

BRATISLAVA – Volebná noc sa blíži k svojmu vrcholu. Politici aj voliči už netrpezlivo čakajú na zverejnenie finálnych výsledkov volieb. S prvou reakciou na predbežné volebné výsledky prichádza aj Rudolf Huliak (SNS). Ostatným členom strany však zatiaľ do reči nebolo. Podľa Huliaka je atmosféra vo volebnom štábe SNS primeraná aktuálnym výsledkom.

Rudolf Huliak (SNS) k volebným výsledkom (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

„Myslím si, že atmosféra je primeraná výsledku. Určite sme očakávali viac. Myslím si, že zavážili viac tie mestá, vidiek zabral, to bolo vidno. Jednoducho, budeme vidieť, ako sa to vyvinie, veď je spočítaných len 30% hlasov,“ povedal Huliak z SNS. Dodal, že do volebného štábu SNS už dorazil aj predseda strany SNS a dúfajú, že finálny volebný výsledok strany SNS bude určite vyšší. „Nad 6% budeme mať,“ myslí si Huliak.