REAKCIE politikov na výsledky exit pollu! Čakali sme osem rokov, pár minút ešte vydržíme, zaznelo v centrále KDH

Predstavitelia Smeru-SD sa schádzajú vo volebnej centrále v sídle strany, od parlamentných volieb očakávajú pozitívny výsledok. Exminister vnútra za stranu Robert Kaliňák je presvedčený, že do Národnej rady (NR) SR sa Smer-SD dostane. Podpredseda strany Juraj Blanár verí v dobrý výsledok. Predseda strany Robert Fico prišiel do volebnej centrály. Pre médiá sa zatiaľ nevyjadril.

"Pevne verím, že budeme prví," uviedol Blanár. Počkať však podľa neho treba na výsledky. Myslí, že Smer-SD urobil kus dobrej roboty a napriek "presilovke" strane ľudia dôverujú. "V prvom rade mám očakávania, že si ľudia uvedomia vážnosť situácie," uviedol a kritizoval vládnutie v uplynulých troch rokoch. Dodal, že po oznámení výsledkov bude všetko záležať od toho, kto sa do parlamentu dostane a či bude možné vládu zložiť.

Priblížil, že strana bude robiť aj paralelné sčítavanie hlasov. Po zatvorení volebných miestností budú čakať na zápisnice od svojich členov jednotlivých komisií. Zatiaľ neeviduje náznaky spochybňovania výsledkov. Podľa jeho informácií môže byť zaujímavá aj volebná účasť.

Kaliňák považuje za kardinálnu otázku pre každú stranu to, či sa dostane do NR SR. Všetko ostatné je podľa jeho slov otvorené a ďalšie otázky označil za dohady. Otázne bude to, ako si ľudia vyberali svojich zástupcov a ako by podľa nich malo Slovensko vyzerať v budúcnosti. Ani Kaliňák zatiaľ neeviduje informácie o možnej manipulácii výsledkov. Podotkol však, že napríklad volebné moratórium niektorým politikom nič nehovorí a do poslednej chvíle si robili kampaň.

Volebnú noc si užívajú kandidáti na poslancov národnej rady vo volebnom štábe strany SaS. Po zverejnení výsledkov exit pollu agentúry Focus sa naprieč celou miestnosťou rozniesol burácajúci radostný krik.

„Počkáme, kým budú reálne výsledky. (...) Exit polly sú exit polly a reálne výsledky sú reálne výsledky. Trpezlivosť máme, máme za sebou už osem rokov, tých pár minút ešte vydržíme,“ povedal predseda KDH Milan Majerský.

"Mojou úlohou ako predsedu bolo doviesť KDH do parlamentu, všetko nad päť percent bude splnená úloha. Samozrejme, každé jedno percento navyše by bola o to väčšia radosť," povedal. Špekulovať nad možnosťami, ktoré dajú reálne výsledky volieb, nechcel. "Čakáme na oficiálne čísla, potom to budeme komentovať," dodal. Podľa dvoch zverejnených exit pollov dosiahlo KDH výsledok, ktorý by zaručoval hnutiu mandáty v Národnej rade SR.

„Ešte nie je koniec, počkáme si na oficiálne výsledky. Ďakujeme všetkým voličom,“ povedala stručne líderka kandidátky Demokratov Andrea Letanovská.

Volebná noc sa v plnom prúde rozbieha už aj v centrále strany Progresívne Slovensko, ktorá by sa podľa výsledkov exit pollu stala nečakaným víťazom parlamentných volieb. V momente, kedy sa priaznivci strany dozvedeli správy o svojom možnom víťazstve sa vo volebnom štábe spustil dlhý potlesk.

Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár očakáva, že v Bratislave bude rekordná účasť v predčasných parlamentných voľbách. "Neklesáme zatiaľ na mysli alebo na duchu, ale počkáme, ako sa dopočítajú tie ostatné časti Slovenska, ale v Bratislave si myslím, že bude rekordná účasť," uviedol s tým, že podľa jeho informácií bude účasť v niektorých okrskoch až okolo 80 percent.

