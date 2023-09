MIMORIADNY ONLINE Voľby sa skončili! Prvé výsledky po spočítaní desatiny hlasov: Vedie Smer pred Hlasom

Parlamentné voľby sa pomaly blížia ku koncu. (Zdroj: TASR/Ján Krošlák, Facebook/Robert Fico, Topky/Ján Zemiar, Maarty)

BRATISLAVA - Blíži sa nám veľké finále. Slovensko sa počas soboty uzavrelo do volebnej bubliny, ktorá rozhodne o tom, ako bude ďalej krajina smerovať. Jej osud je totiž v rukách miliónov voličov, ktorí sa dnes rozhodli pristúpiť k volebným urnám a preukázať tak svoje občianske právo. Výsledky sú tu už každú chvíľu, a tak si ich nenechajte ujsť. O každom detaile vás podrobne informujeme. Už to totiž potrvá len pár minút, a dozvieme sa, kto bude nový premiér, či kto si veľmi pravdepodobne usadne do ministerských kresiel. Moratórium sa však nečakane natiahlo.