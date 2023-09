MIMORIADNY ONLINE Voľby2023: Slováci si volia nový parlament v predčasných voľbách: Odvolili prví politici

Ilustračné foto (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA - Je tu deň D. Slovensko si v predčasných voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky opäť vyberá svojich zástupcov v parlamente. Pomerne bohatú kampaň máme po niekoľkých mesiacoch za sebou a v týchto chvíľach je už len na občanoch, ako sa pri volebných urnách rozhodnú. Tento volebný deň aktívne sledujeme až do samého konca, kedy budú známe priebežné výsledky. Buďte pri tom s nami a nič podstatné vám počas volebnej soboty neujde.

na Slovensku sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

volebné miestnosti po celej krajine sú otvorené od 7.00 do 22.00

na odvolenie vo vašom volebnom obvode vám stačí občiansky preukaz , ak však volíte mimo neho, musíte sa okrem neho prezentovať aj hlasovacím preukazom

sledujte s nami priebežné volebné výsledky na tomto odkaze - VÝSLEDKY

ak ste už neboli voliť dlhšie, alebo idete voliť prvýkrát, rozhodne neobíďte náš volebný návod

preferenčné hlasy môžete odovzdať najviac v počte štyri a udeľujú sa krúžkovaním čísel kandidátov vybranej strany, nie krížikovaním!

10:10 Obyvatelia obce Drienov v okrese Prešov v sobotu rozhodujú nielen o budúcom zložení parlamentu, ale svoj názor môžu vyjadriť i v miestnom referende. Jeho otázkou je, či súhlasia s výstavbou Zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu (spaľovne).

10:00 Medzi prvými, ktorí odvolili a splnili si svoju občiansku povinnosť, bol aj predseda SMER-SSD a bývalí viacnásobný premiér Robert Fico.

9:55 Pred volebnými okrskami v Trnave čakajú na občanov idúcich odovzdať svoj hlas v parlamentných voľbách aj stolíky s petičnou akciou proti rezidentskému parkovaniu v meste. Podpisy zbiera občianska iniciatíva, ktorá petíciu odštartovala začiatkom septembra. Jej hlavný organizátor Rudolf Krajčovič uviedol, že keďže je to možné a logické, využívajú aj takúto možnosť.

9:30 Voličskú povinnosť si prišiel do jednej z bratislavských volebných miestností splniť aj dočasný premiér Ľudovít Ódor. Ten však krátko pred vstupom do miestnosti spôsobil na ulici zmätok. Z ničoho nič sa totiž otočil na päte a odišiel aj v sprievode ochrankárov. Dôvod vás pobaví.

9:20 Na farbe pečiatky obce na hlasovacej obálke nezáleží. "Ak by bola teda pečiatka inej farby ako červenej, neznamená to neplatnosť hlasovacej obálky. Obálka bude platná," sprostredkovala polícia reakciu riaditeľky odboru volieb, referenda a politických strán na Ministerstva vnútra (MV) SR Evy Chmelovej.

9:15 NATO sleduje voľby na Slovensku. Čítaj viac..

9:00 Starší ľudia z obce Lendak chodia voliť zväčša ráno hneď po svätej omši a inak tomu nebolo ani v sobotňajších parlamentných voľbách. Zaujímavosťou tejto goralskej obce pod Belianskymi Tatrami je, že najmä ženy chodia voliť v typických krojoch. Mladšia generácia volí podľa zapisovateľky okrskovej volebnej komisie Márie Hudačekovej skôr večer.

8:50 Voľby v okrese Nitra a Zlaté Moravce sa začali bez problémov a načas. Namiesto obvyklých 71 okrskov v Nitre vzniklo pre septembrové voľby 72 okrskov. Dôvodom je výstavba a s ňou pribúdajúci počet obyvateľov v mestskej časti Janíkovce, kde mesto zriadilo namiesto jedného dva okrsky.

8:45 Voliči, ktorým zdravie bráni ísť voliť v predčasných parlamentných voľbách osobne, môžu okrskovú volebnú komisiu požiadať o prenosnú volebnú schránku. Je určená napríklad pre imobilných voličov alebo pre starších občanov na lôžku.

8:40 Na východe Slovenska otvorili všetky volebné miestnosti.

8:25 Vysoký záujem o voľby zaznamenali v sobotu ráno v Dolnom Kubíne. Martin Buzna z kancelárie vedenia mesta uviedol, že v časti Záskalie sa pred volebnou miestnosťou tvorili rady. Podľa jeho slov zatiaľ "všetko beží plynule".

8:20 Prvou voličkou, ktorá hlasovala v sobotňajších parlamentných voľbách v Malackách, bola zdravotníčka Patrícia. "Z volebnej miestnosti sa ponáhľala priamo do práce v nemocnici," informovala hovorkyňa mesta Ľubica Pilzová.

8:15 Počas sobotných predčasných parlamentných volieb je voličom k dispozícii infolinka Ministerstva vnútra (MV) SR. Môžu na ňu volať počas celého dňa, a to až do uzatvorenia volebných miestností.

8:10 V Košiciach a v okrese Košice-okolie sa začali voľby bezproblémovo."Neevidujeme žiaden podnet, aby bolo hlasovanie oddialené, čiže máme za to, že všetky volebné okrsky boli otvorené včas," uviedla za OKV Košice Denisa Vargová Lukáčová. V územnom obvode mesta Košice je zriadených 193 volebných okrskov.

8:00 Voliči začali prúdiť do volebných miestností v Záhoskej Bystrici hneď po otvorení. Jeden z prvých sa priznal, že sa pri hlasovaní rozhodoval až na poslednú chvíľu. Na otázku, k čomu by mal prispieť jeho hlas skonštatoval, že by to malo byť ku "konečne normálnemu Slovensku".

7:30 Ministerstvo vnútra (MV) SR nemá avizované žiadne problémy, ktoré by bránili otvoreniu volebných miestností. Informovala o tom riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na MV SR Eva Chmelová.

7:00 Volebné miestnosti sa otvorili.