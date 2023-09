VIDEOROZHOVOR Kaliňák chce poslať na migrantov armádu: Vrtuľníky na hraniciach a uvidíte, čo sa bude diať!

Kaliňák prehovoril na mnohé témy. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Politické spektrum a celá spoločnosť si ho pamätá ako bývalého ministra vnútra, ktorý pôsobil za smeráckych vlád, no v posledných rokoch pôsobí ako člen predsedníctva strany Smer-SD. Reč je o Robertovi Kaliňákovi, ktorý má krátko pred voľbami čo povedať k téme migrácie, zahraničnej politiky či tvrdej kampani, kde sa osobne stretol a fyzicky konfrontoval so šéfom OĽaNO. Aj o tomto porozprával v našom rozhovore sám exminister Kaliňák.

Viac vo VIDEOROZHOVORE TU:

Ako hodnotíte prebiehajúcu kampaň? Vo vašom prípade to bolo mimoriadne búrlivé, mali ste aj stret s pánom Matovičom.

- Nemal som prvý stret s pánom Matovičom. Dá sa povedať, že v mojom veku by som sa už nemal nechať vyprovokovať. Myslím si, že taká reakcia nie je správna. Na druhej strane platí, že mám na starosti volebnú kampaň Smeru a v tej chvíli, keď sa Matovič prirútil po chodníku a policajti prvé minúty nejak nereagovali, mal som akúsi vnútornú povinnosť brániť Smer a verejnú tlačovú konferenciu strany.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Ako sa pozeráte na policajnú akciu s názvom Vírus, ktorú avizoval verejne policajný prezident Štefan Hamran? Spomína sa tam aj zaistenie drahšej fľaše alkoholu v tisícoch eur.

- To je čistá predvolebná kampaň pána Hamrana. On je tiež človek pomerne nízkych mravov a úrovne. V zásade neexistuje dôvod pri kauze, ktorá má 12-13 rokov, aby bola 9 dní pred voľbami medializovaná. Najsmiešnejšie je v tom, že povestná a zadržaná fľaša whisky za 26-tisíc eur nepatrila tým firmám. Zobrali teda cudzí majetok, takže ho budú musieť za chvíľu aj odblokovať. Nemá to teda nič spoločné s tou kauzou.

Akým spôsobom by Smer, v prípade vládnutia, pristúpil k rozbehnutým prípadom a kauzám? Takéto obavy a pochybnosti vyjadrili predovšetkým predstavitelia minulej vlády.

- Nemáme ambíciu nič rušiť. Sú to nezmysly a veľmi rýchlo sa to vie preukázať. Každý je rád, že môže preukázať svoju nevinu, napríklad aj ako ja. V mojom prípade dokonca dvakrát rozhodol Najvyšší súd o tom, že som bol nezákonne stíhaný, že bola nezákonne podaná obžaloba. Jasné, že človeku je tá situácia, kedy som bol pripravený o svoje práva nepríjemná. Ale som politik, nebudem tu vyplakávať. Slovensko je totiž v týchto voľbách v mimoriadnom ohrození. Je potrebné ho zachrániť. Môžu to urobiť len skúsení a odvážni politici. Máte len dve alternatívy, ktoré nás čakajú. Buď stabilná sociálna vláda so Smerom, Hlasom a SNS, alebo to bude pravicový zlepenec, ktorý sa za posledných 20 rokov vždy rozpadol.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Ďalej sa tiež dozviete:

- Ako sa Robert Kaliňák pozerá na zahraničnopolitickú situáciu a konflikt na Ukrajine?

- Nasadil by tvrdšie alternatívy v prípade migračnej krízy?

- Bude Smer presadzovať zrušenie špeciálnej prokuratúry či zmenu voľby prezidenta?

Odpovede nájdete vo video-rozhovore.