Seniori, pozor! Strany chcú podporiť vašu digitálnu zručnosť: Navrhujú najmä školenia

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

Konkrétnou formou podpory seniorov pri digitalizácii by podľa hnutia Progresívne Slovensko mohlo byť vytvorenie digitálnych HUB-ov v komunitných centrách, kde by im boli k dispozícii školitelia a školiteľky. Navrhujú aj spustenie online platformy na testovanie a kontinuálny rozvoj či pokračovanie projektu Senior-tablety z Plánu obnovy a odolnosti.

archívne video

Seniori začali používať smartfóny, 70 % ľudí nad 55 rokov dokáže využíva internet (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

"V Progresívnom Slovensku si uvedomujeme, že digitálna transformácia zasiahne každého, a preto chceme, aby mal každý občan a občianka možnosť naplno využiť prínosy digitalizácie a nezostať bokom," dodalo hnutie.

KDH navrhuje zriadenie vzdelávacích účtov

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) zasa navrhuje zriadiť individuálne vzdelávacie účty, na ktorých by mal každý občan istú sumu finančných prostriedkov na úhradu vzdelávacích kurzov, medzi ktoré bude patriť aj nadobúdanie digitálnych zručností pre seniorov.

"Uplatníme systém celoživotného vzdelávania, ktorý umožní ľuďom v akomkoľvek produktívnom veku doplniť si vzdelanie, aktualizovať zručnosti, respektíve rekvalifikovať sa na potrebnú spôsobilosť prostredníctvom siete vzdelávacích inštitúcií," uviedlo KDH.

SNS chce zaviesť školenia v poobedných hodinách na školách

Slovenská národná strana (SNS) vidí riešenie v školeniach realizovaných napríklad na školách v poobedných hodinách. "Z plánu obnovy sa začali tieto školenia, no je potrebné prehodnotiť ich efektivitu," dodala strana. Objem zdrojov v Pláne obnovy a odolnosti by nemal byť podľa hnutia Republika využitý len na nákup techniky. Preto plánuje iniciovať ucelený systém prezenčného vzdelávania. Po splnení stanovených požiadaviek by seniori boli vybavení potrebnou technikou. "Našim cieľom je otvoriť seniorom ďalšie možnosti získavať informácie, kontaktovať sa s verejnou správou a tiež uľahčiť im elektronickú komunikáciu," objasnilo.

Dostupnosť inkluzívneho vzdelávania pre všetky vekové kategórie, ako aj pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva chce strana Demokrati zvýšiť aj pokračovaním spolupráce s Digitálnou koalíciou. "V tejto súvislosti na európskej úrovni podporíme tvorbu právnych predpisov zvyšujúcich úroveň bezpečnosti zraniteľných skupín na internete, vrátane seniorov," uzavreli Demokrati. Ostatné politické subjekty, vrátane Smeru-SD, SaS či OĽANO, sa k téme nevyjadrili.