Známy reťazec sťahuje z predaja viaceré výrobky! Pri konzumácii TÝCHTO tvarohových pochúťok si môžete poraniť ústa

(Zdroj: Kaufland)

Tento postup sa vykonáva v plnej spolupráci so zdravotníckymi orgánmi a v súlade s postupom informovania zákazníkov. Stiahnutie z trhu sa týka týchto výrobkov s dátumom minimálnej trvanlivosti (DMT) a identifikačnými značkami: K-free lactose free, Nízkotučný tvaroh 200g s dátumom spotreby do 5.10.2023 a K-free lactose free, Tvarohový výrobok s jogurtom 200g s dátumom spotreby do 1.10.202.

Predaj bol okamžite zastavený

Predaj dotknutých výrobkov bol okamžite zastavený, výrobkov s iným dátumom exspirácie sa stiahnutie z trhu netýka. Kovové častice v potravinách môžu pri konzumácii spôsobiť vnútorné zranenia, ako aj zranenia úst a hrdla. V tomto prípade alebo pri podozrení na vnútorné zranenia sa spotrebiteľom odporúča, aby sa okamžite poradili s lekárom a oznámili, že kontaminovaný výrobok spotrebovali.

Od spotrebiteľov, ktorí si dotknutý výrobok zakúpili, sa žiada, aby ho nekonzumovali a aby potraviny sami znehodnotili alebo vrátili do obchodu. Kúpna cena im bude, samozrejme, vrátená. Spoločnosť Kaufland reagovala okamžite a predmetný výrobok stiahla z predaja. Výrobca Ravensburg Milchwerke GmbH sa všetkým dotknutým osobám ospravedlňuje za spôsobené nepríjemnosti.

Zákazníci môžu zakúpený produkt vrátiť

Zákazníci môžu zakúpený produkt vrátiť v ktorejkoľvek predajni Kaufland a obdržia čiastku v plnej výške naspäť, a to aj bez predloženia pokladničného bloku. V prípade otázok sme pre zákazníkov k dispozícii na bezplatnom telefónnom čísle 0800 15 28 35. Za prípadné nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

Tovar: K-free lactose free - Nízkotučný tvaroh bezlaktózový 200g a K-free lactose free - Tvarohový výrobok bezlaktózový s jogurtom 200g. EAN: 4335896623160, 4063367396038. Identifikačný kód: DE BW 08175 EG, DE BW 08175 EG. S dátumom min. trvanlivosti: do 05.10.2023 a do 01.10.202. Vyrobený spoločnosťou: Ravensburg Milchwerke GmbH. UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.