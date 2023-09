Polícii môže v súvislosti s nelegálnou migráciou denne pomôcť 500 vojakov

Ilustračné foto (Zdroj: MO SR)

BRATISLAVA - Do spoločných hliadok s políciou môže byť denne nasadených do 500 profesionálnych vojakov. Pomáhať majú pri zabezpečovaní strážených objektov a logistickej podpore spojenej s dopravou osôb v súvislosti s nelegálnou migráciou. Návrh v stredu schválila vláda s platnosťou do konca roka.