Dlhému čakaniu je koniec: Ivan Korčok odhalí, ako sa rozhodol pri prezidentskej kandidatúre, netradičná tlačovka!

BANSKÁ BYSTRICA - Po nekonečných mesiacoch sme sa konečne dočkali veľkého dňa s veľkým D. Už prakticky niekoľko týždňov sa o ňom hovorí ako o budúcom kandidátovi na prezidenta, no doteraz nič nepotvrdil. Reč je o exministrovi zahraničných vecí Ivanovi Korčokovi, ktorý sa konečne rozhodol usporiadať netradičnú tlačovku k tejto téme v Banskej Bystrici. Predpokladá sa zásadný posun v tejto záležitosti.

O Korčokovi sa už dlhodobo hovorí ako o budúcom kandidátovi na prezidenta. Hoci ten tieto slová nepotvrdil ani nevyvrátil, silneli prakticky okamžite po tom, ako sa prezidentka Zuzana Čaputová rozhodla nepokračovať v prezidentskom mandáte a druhého volebného obdobia sa vopred vzdala. Korčok sa potom stal okamžite terčom otázok na túto tému. Dokonca na ňu pred pár týždňami usporiadal brífing, kde však nič nepotvrdil ani nevyvrátil a vec si vraj nechá prejsť hlavou. Dnes sa toto ticho prelomí.

Vnímam to a som si vedomý spoločenskej atmosféry, reagoval pred časom

Korčok ešte v júni na tejto tlačovke odkázal, že si je vedomý toho, že v spoločnosti je dopyt po tom, aby bola zachovaná vysoká miera dôvery voči úradu prezidenta a úradu hlavy štátu. "Ja toto vnímam a zdieľam spôsob výkonu mandátu pani prezidentky. Zároveň sa chcem poďakovať každému, komu napadá moje meno v súvislosti s kandidatúrou," povedal. Poukázal na to, že vznikla nová situácia. "Budem zvažovať prezidentskú kandidatúru a iste pochopíte, že vzhľadom na to, že uplynulo len pár hodín, potrebujem dosť času, aby som tieto aspekty zvážil a či túto kandidatúru prijmem. Neviem vám dnes povedať dátum alebo obdobie, kedy sa rozhodnem," vyjadril sa v júni Korčok.

Novinárov pozval na brífing do Bystrice v Thurzovom dome

Už veľa o Korčokových plánoch napovedá to, že sa rozhodol verejnosť pozvať na tlačovú konferenciu z novej e-mailovej adresy, a to nečakane do Thurzovho domu v Banskej Bystrici. Korčok práve v týchto priestoroch oznamuje, ako sa rozhodol v prípade kandidovania na prezidenta. Prezidentské voľby pritom verejnosť čakajú už v prvej polovici roka 2024, čo bude prakticky len niekoľko mesiacov od tých parlamentných.

Šplhá sa v rebríčku dôveryhodnosti

Za zmienku ešte stojí aj to, že podľa prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N realizovaného 10. až 14. augusta na vzorke 1003 respondentov má bývalý minister zahraničných vecí dôveru asi 28 percent respondentov a nedôveru 41 percent. Vo februári 2022 mal pritom Korčok ešte ako člen vlády podľa inej agentúry Focus až 61-percentnú nedôveru. V Ipsose ďalej nasleduje predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár s dôverou 25 percent a nedôverou 65 percent, líder Republiky Milan Uhrík s dôverou 23 percent a nedôverou 49 percent a predseda SNS Andrej Danko s dôverou 22 percent a nedôverou 62 percent opýtaných.

Najdôveryhodnejšou slovenskou političkou je však naďalej prezidentka Zuzana Čaputová. Dôveruje jej 42 percent opýtaných, nedôveruje 49 percent.