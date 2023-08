Veľký podvod so zálohovaním: Na jednej fľaše chcel zarobiť opakovane, vyšlo ho to draho! Zakročil súd

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Celé sa to udialo v Púchove. V jednom z hypermarketov sa zamestnanec rozhodol obísť systém. Od začiatku roka 2022 totiž Slovensko zálohuje plastové fľaše a plechovky, pričom za každý vratný obal si obchodník pýta 15 centov. Fľaše a plechovky vie spotrebiteľ potom vrátiť vo fľaškomate a zálohu získať späť. Prespekulovaný zamestnanec však prišiel na spôsobom, ako zarobiť ešte viac. Do Automatu vkladal aj fľaše, za ktoré už predtým iný spotrebiteľ dostal zálohu. “Tieto isté prepravky so zálohovanými fľašami opakovane odovzdal do fľaškomatu, za čo mu boli vydané aj zálohové kupóny. Spôsobil takto škodu v celkovej výške 1 509,87 eur,“ uviedol hovorca trenčianskych súdov Roman Tarabus. Informoval o tom portál pluska.

Archívne VIDEO Zálohovanie PET fliaš a plechoviek v predajniach Lidl

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek v predajniach Lidl (Zdroj: TASR/Daniel Veselský)

Zamestnávateľ však jeho králičie úmysly prišiel a dal ho na súd. “Okresný súd Trenčín vydal príkaz na zatknutie muža, na ktorého prokurátor podal obžalobu pre podvod s fľaškomatom. Ako zamestnanec hypermarketu v Púchove opakovane zneužíval prevádzkovaný zálohový systém,” dodal Tarabus. Okrem toho, že muž prišiel o zamestnanie, súd rozhodol o jeho vine a vymeral mu 3-mesačný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 1 rok. "Tiež mu uložil povinnosť uhradiť spôsobenú škodu. Tento trestný rozkaz spolu s obžalobou sa ale obvinenému nepodarilo doručiť, pretože sa zdržiava na neznámom mieste, vzniklo tak podozrenie, že sa vyhýba trestnému konaniu, preto súd vydal zatykač," uzavrel Tarabus.