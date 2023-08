Ak banky neprejavia empatiu voči hypotekárnym dlžníkom, budeme konať! Sme rodina trvá na pomoci hypotekárnym dlžníkom

Boris Kollár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Patríte aj vy k tým ľuďom, ktorým má do konca roka skončiť viazanosť úroku v banke? Hrozí, že splátky narastú nie o desiatky, ale až o stovky eur. Pre mnohé rodiny to môže byť likvidačné. Hnutie Sme rodina preto chce čo najskôr presadiť neodkladnú pomoc hypotekárnym dlžníkom, ktorým sa končí fixácia úveru. Aj keď banky pôvodne prejavili ochotu diskutovať o riešeniach rastúcich úrokov a splátok hypoték, už dvakrát z toho vycúvali a s politikmi sa na túto tému nestretnú.

Líder Sme rodina Boris Kollár upozorňuje, že viazanosť do konca roka končí asi 80 000 ľuďom a je veľmi pravdepodobné, že mnohí budú mať pri splácaní veľký problém. V najbližších dvoch rokoch je ohrozených dokopy až 300 000 ľudí! Kým doteraz platili 200 či 300 eur, ak nebudú prijaté žiadne opatrenia, môžu splátky vyskočiť aj niekoľkonásobne. V mnohých prípadoch podľa predsedu Sme rodina hrozí, že hypotekárni dlžníci ich nebudú schopní splácať a môžu skončiť na ulici.

Memorandum ako záruka istoty

Banky v tejto chvíli nemajú záujem s politikmi diskutovať pri okrúhlom stole o tom, ako ľuďom pomôcť. Stretnutie zvolané Kollárom už druhýkrát odmietli, aj keď s ním súhlasili relevantné politické strany aj guvernér Národnej banky Slovenska. Dokonca aj samotné banky najskôr prejavili ochotu a až deň pred stretnutím svoju účasť zrušili. Na diskusii sa okrme iného malo preberať memorandum z dielne Sme rodina, ktoré obsahuje návrhy na ústretové kroky bánk voči dlžníkom. Vychádzali z modelu, ktorý uplatňujú v súčasnosti napríklad vo Veľkej Británii. Memorandum o neodkladnej pomoci obsahuje šesť opatrení.

Od 1. septembra nepodniknú banky smerujúce k vysťahovaniu hypotekárneho dlžníka z nehnuteľnosti bez jeho súhlasu, a to jeden rok od poslednej riadne uhradenej splátky. Hypotekárni dlžníci, ktorým končí fixácia, by mali mať na obdobie maximálne 12 mesiacov právo splácať iba úroky, bez nutnosti splácať istinu. Dlžníci, ktorým končí fixácia, budú mať od 1. septembra právo na novú prechodnú fixáciu s takou mesačnou splátkou, aby ju vedeli splácať. Dlžníci, ktorým končí fixácia, budú mať od septembra právo predĺžiť dobu splácania s cieľom zníženia splátok, s právom vrátiť sa neskôr k pôvodným splátkam. Každý, kto sa obáva o svoju schopnosť splácať hypotéku, bude mať možnosť obrátiť sa na svojho veriteľa so žiadosťou o pomoc bez toho, aby to malo vplyv na jeho úverový rating Nadmerný zisk bánk sa zohľadní pri zabezpečení spravodlivého prerozdelenia pomoci pre hypotekárnych dlžníkov zo strany bankového sektora a štátu.

Dvojnásobný zisk, žiadna empatia

Predseda Sme rodina poukázal, že bankový sektor tento rok zaznamenáva približne dvojnásobné zisky oproti minulosti - ide až o jednu miliardu, no empatia voči ľuďom absentuje. Podotkol, že štát už má jednu miliardu na účte z bývalých bankových odvodov, no nemôže tieto peniaze použiť, lebo by to išlo do dlhu. „No v prípade, že sa vytvorí agentúra alebo fond, kde by sa tieto peniaze presunuli a za toto, keby štát kúpil nejaké nesplácané úvery, byty, tak ľudia nebudú vyhodení na ulicu,“ vysvetlil. Plánom Sme rodina bolo urobiť to formou solidarity a očakávali od bánk, že navrhnú riešenie na pomoc ľuďom. „My neberieme ľudí ako čísla ako bankoví analytici,“ zdôraznil Kollár.

Štát môže bankám nadiktovať podmienky, upozorňuje Kollár

Líder Sme rodina upozornil, že ak banky neprijmú dobrovoľné kroky, môžu im byť politikmi nadiktované. „Teraz mohli bankári s nami politikmi sedieť pri stole a spoluvytvoriť to najlepšie riešenie, ktoré by pomohlo ľuďom, ale aj kopírovalo záujmy bánk ako podnikateľského sektora. Bohužiaľ, odmietli túto možnosť. Chcem im oznámiť, že po voľbách sa im môže ľahko stať, že s nimi už nikto rokovať o týchto veciach nebude a dostanú to nakázané, či sa im to bude páčiť, alebo nie," zdôraznil.

Pripomína, že sa môže stať niečo podobné ako spoločnosti Slovnaft, že sa urobí mimoriadne zdanenie bánk. „Môže sa tento odvod riešiť tak, že banky by vložili istú časť zo ziskov do fondu, ktorý by spravoval štát a prostredníctvom tohto fondu by štát financoval pomoc dlžníkom, ktorí ju budú potrebovať, to je jedna možnosť. Druhá možnosť je, že zapojíme banky prostredníctvom nejakého odvodu, aby dlhodobo museli podporovať bývanie pre ľudí - rôzne formy bývania - nájomné bývanie alebo bonifikáciu bývania,“ rozmieňa Kollár na drobné možnosti, ktoré prichádzajú do úvahy. Pokiaľ banky nebudú naďalej ochotné rokovať, nevylučuje ani zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu.



