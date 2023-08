Peklo v kampani sa zďaleka nekončí: Politológ varuje, dočkáme sa vraj ešte ďalších bômb, akcie NAKA ovplyvnia výsledok!

Akcie NAKA podľa politológa ešte nie sú tým, čo v kampani odoznie ako hlavné. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Na to, či posledné iniciatívy zo strany polície a NAKA ovplyvnia nastávajúce parlamentné voľby sme sa politológa pýtali prednostne. "Samozrejme, že ich ovplyvnia - je predvolebná kampaň a všetky kandidujúce zoskupenia sa chcú k daným akciám represívnych zložiek vyjadriť. Od roku 2018, keď bol zavraždený novinár Ján Kuciak sú citlivo vnímané možné korupčné prepojenia medzi politikou, súdmi, prokuratúrou a políciou," nazdáva sa Cirner.

Politici budú príbehy voličom predávať s vlastným podfarbením

Cirner odpovedá aj na otázku, ktorá z aktuálnych relevantných politických strán z tohto záťahu takpovediac vyťaží najviac. "Veľa ešte bude závisieť toho, čo majú ešte represívne orgány v rukáve. Pokiaľ budú zatýkať aktérov nejako prepojených s politikou alebo dokonca politikov samotných a budú ukazovať závažné dôkazy o ich prípadne trestnej činnosti - tak to dotknutých politikov bude stáť odklon časti voličov. Ak sa podarí predať naratív, že ide o politické "procesy" a kriminalizáciu opozície, tak na tom najviac politického kapitálu vyťaží Smer, prípadne Sme rodina," obáva sa Cirner.



Cirner sa vyjadril aj k tomu, ako šéf polície Hamran riešenie a medializáciu týchto prípadov na tlačových konferenciách uchopil. "Myslím, že by mali byť zdržanlivejší a menej sa zameriavať na PR. Mali by konať primerane, v rámci dodržiavania zákonov a ich kompetencií. Zbytočný humbuk okolo nepomáha. Najlepším PR pre políciu by boli nezvratné dôkazy a zásadné výsledky," predpokladá odborník.

Kontroverzné dianie okolo istých politikov im môže paradoxne pomôcť

Nateraz však nevie priamo odpovedať na to, či budú spomínané akcie Ezechiel 7 a Rozuzlenie hlavnými prvkami, ktoré rozhodnú voľby. "Podľa mňa ešte nie je koniec, do volieb sa ešte niečoho dočkáme, len či to nepomôže práve tým, ktorí budú potieraní, lebo sa budú tváriť ako politickí martýri," vyslovil hypotézu Cirner.