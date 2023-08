Hlas chce do ústavy vrátiť sociálne garancie ako zastropovanie dôchodkov

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Mimoparlamentná strana Hlas-SD sa bude po voľbách snažiť presadiť základné sociálne istoty a zakotviť ich do Ústavy SR. Medzi tieto práva patria napríklad zastropovanie odchodu do dôchodku, nárok na pracovný čas či rovnosť vo finančnom odmeňovaní mužov a žien. Hlas-SD by nebol ochotný vstúpiť do takej vládnej koalície, ktorá by nepodporila jeho hlavné priority. V utorok o tom na tlačovej konferencii informoval predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini.

Štyri hlavné programové priority Hlasu-SD sú pomoc všetkým, ktorí to potrebujú, nižšie ceny potravín a energií, dostupné a kvalitné zdravotníctvo a Slovensko na prvom mieste. Sociálne práva chce strana Hlas-SD chrániť po vzore západných krajín. Pellegrini by zaviedol skutočný 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku. Rodiny s deťmi by podporila strana Hlas-SD rodinnou kartou so zľavami na všetky služby, ktoré štát poskytuje. Pomoc pre mladých chce Hlas-SD riešiť formou tzv. štartovného.

"Chceme zaviesť spôsob, aby štát každému jednému novorodencovi začal od narodenia prispievať na špeciálny účet vedený v štátnej pokladnici tak, aby po dovŕšení určitého veku a po dokončení aspoň úplného stredného vzdelania mohol dostať od štátu výraznú finančnú sumu," uviedol Pellegrini. Strategické energetické podniky by mali podľa Hlasu-SD prejsť pod kontrolu štátu. "Nie je možné, aby sme tu mali atómové elektrárne, ktoré sú strategickým majetkom, ktorý je dnes pod kontrolou cudzích investorov a štát tam má len menšinu a nehrá významnú úlohu," vyhlásil Pellegrini.

V oblasti zdravotníctva by strana Hlas-SD postavila nové špičkové nemocnice v Martine, Bratislave a Banskej Bystrici a zmodernizovala by všetky už existujúce nemocnice na Slovensku. Kapacitu študentov medicíny a ošetrovateľstva by sa strana snažila zvýšiť. Sociálne ohrozené skupiny by mali mať podľa Hlasu-SD potrebné lieky bez doplatku. V oblasti "Slovensko na prvom mieste" strana presadzuje Národný plán definitívneho odstránenia regionálnych rozdielov a masívne investície do regiónov a infraštruktúry. Súčasťou tejto oblasti je zachovanie členstva Slovenska v Európskej únii a NATO ako základného predpokladu slovenskej prosperity a bezpečnosti.

