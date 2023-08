(Zdroj: Getty Images)

Svet medicíny práve oznámil obrovský úspech. Mužovi, ktorý pred pár rokmi nešťastne ochrnul, sa podarilo vrátiť pohyb do rúk. Vďačiť za to môže nielen lekárom, ale aj čipom, ktoré implantovali do jeho mozgu. O novinke informuje server TECHBYTE.