VIDEOROZHOVOR Sexi hokejový reprezentant Skokan mieri do parlamentu: Ako dostať peniaze do športu a prečo si vybrať KDH?!

Ste bývalým reprezentantom SR v hokeji. Čo dnes robíte okrem toho, že idete kandidovať za KDH do parlamentu?

Čaká má operácia obidvoch kolien. Okrem toho začala predvolebná kampaň. Chodíme medzi ľudí, pýtame sa a rozprávame o problémoch, ktoré ich trápia.

Čo trápi Slovákov a vašich voličov?

Trápia ich vysoké ceny potravín, nekvalitné cesty, zdravotníctvo, sociálne služby a v neposlednom rade šport a kultúra.

Prečo práve KDH? V čom sú vaše hodnoty rovnaké ako KDH? A prečo nie iná, napríklad liberálna strana?

Som kresťan a konzervatívny človek. Základom môjho života je rodina a stabilná krajina.

Máte rodinu?

Áno. S manželkou máme tri deti. Dve dievčatá a chlapca. Sme veľká rodina.

Ste úspešným športovcom a vzorom pre mladé generácie. Ako sa z chlapca z Popradu stane úspešný hokejista a reprezentant?

Narodil som sa do hokejovej rodiny. Otec a brat boli hokejistami a trénermi. Bývam pod základnou školou a z okna vidím hokejový štadión. Na výber som príliš nemal. K športu ma priviedli rodičia. Talent som mal, no bol to otec, ktorý ma viedol k veľkej drine. Bez neho by som určite nedosiahol výsledky. Som mu za to veľmi vďačný. Profesionalita a pokora mi pomohli dosiahnuť všetky úspechy.

Za vašou kariérou teda stojí otec?

Áno. Neskôr opraty po ňom prebral môj brat, ktorý je o 14 rokov starší. Bol na mňa veľmi prísny. Držal nado mnou palicu.

Žiaden šport sa nedá robiť bez peňazí. Kto vás finančne podporoval? Rodina alebo klub?

Verím, že každý jeden športovec by odpovedal rovnako. A to, že za všetkým stoja rodičia. A to nielen finančne, ale aj časovo. Každý jeden z nich má predsa svoju prácu, zamestnanie. Šport je veľmi časovo náročný. Keď rodičia vidia, že ich dieťa akýkoľvek šport baví, dajú do toho skutočne všetko, aby ho podporili. Som rád, že rodičia ma podporovali a dali mi tú možnosť.

Dnes mnohí tvrdia, že úspešnými hokejistami sa stávajú len deti bohatých rodičov. Je to pravda?

Podľa mňa je to 50 na 50. Všetko je o charaktere človeka, trénera. Určite na tom kus pravdy je, keďže sa o tom rozpráva roky. Mám skúsenosť len so staršími trénermi, ktorí uprednostňovali talent a drinu športovca.

Môže sa talentovaný hokejista bez solventných rodičov stať úspešným športovcom a reprezentantom?

Môže, ale musí do toho zapadnúť veľa detailov. Talent, tvrdá práca, kvalitný tréner a samozrejme aj šťastie. Povedzme si úprimne, že aj šťastie patrí k športu.

Niektorí rodičia sa sťažujú, že v jednom bratislavskom klube preferujú len hráčov z bohatších rodín. Je to problém celého Slovenska?

Problém to je. Hoci som sa s tým sám nestretol, počul som o tom. Je však úplne jedno, z akého zázemia hráč pochádza. Pokiaľ na sebe nebude sám pracovať, na konci dňa sa výsledok nedostaví.

Kto ma na Slovensku väčšiu šancu? Talentovaný hráč z chudobnej rodiny alebo priemerný s bohatými rodičmi?

Logicky väčšiu šancu má ten s bohatšími rodičmi. Ale na druhej strane chcem zdôrazniť, že chlapci z chudobnejších pomerov majú v sebe väčšiu bojovnosť a hlavne srdce. A to je najviac. Nie je dobré, ak hráč dostane všetko do lona a nemusí pre to urobiť nič. Dieťa musí byť vedené k samostatnosti a bojovať samo za seba, aby v sebe objavilo bojovníka a lovca.

Podporuje štát dostatočne športy na Slovensku či šport je na okraji záujmu?

Stačí sa pozrieť do okolitých krajín. Štát jednoznačne nepodporuje šport na Slovensku. Každý športovec potrebuje mať na Slovensku vytvorené podmienky, aby bol dobrým a kvalitným športovcom. Štát by sa mal k športu postaviť lepšie, viac ho podporovať.

Podporoval ho štát v jeho talente a kariére?

Ako okolité krajiny podporujú šport?

Čo treba zmeniť, aby šport nebol na okraji záujmu?

Ako chce KDH motivovať súkromných podnikateľov, aby podporovali šport na Slovensku?

