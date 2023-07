AKTUÁLNE Vražda na Južnom Slovensku: Šokujúce detaily, čo urobil vrah s telom

Ohavná vražda v okrese Komárno (Zdroj: Polícia - Nitriansky kraj)

47 ročný páchateľ po slovnej potýčke údermi rukami do hlavy napadol 46 ročného poškodeného, ktorý následne upadol do bezvedomia. Páchateľ ho potom vtiahol do priehlbiny v trávnatom poraste vo dvore bývalého pohostinstva a predajne potravín, kde ho ešte opakovane bodal nožom, následne ho zahrnul zeminou a polial naftou.

Zlaté Moravce s najmladším kádrom v histórii klubu, cieľ je záchrana (Zdroj: TASR/Henrich Mišovič)



Matka poškodeného nahlásila v stredu večer nezvestnosť svojho syna. Výbornou prácou policajtov z Obvodného oddelenia PZ v Kolárove a kriminalistov z Komárna bol v priebehu niekoľkých hodín zistený skutočný osud poškodeného a odhalený páchateľ.