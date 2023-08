Ukrajinský politik sa má ukrývať na Slovensku: Separatizmus, pranie špivaných peňazí aj vyšetrovanie FBI

(Zdroj: Twitter.com / Holobutskyj Olexij)

BRATISLAVA - Skrýva sa na Slovensku? Už rok a pol trvá na Ukrajine vojna, ktorú koncom februára 2022 začal inváziou na Ukrajine. Krátko predtým sa však záhadne vzdal svojho postu proruský ukrajinský politik Svyatoslav Oleynyk. Podľa svedkov sa však už dávno nenachádza na Ukrajine, ba čo viac, údajne sa presťahoval do Bratislavy. Svedčia o tom aj informácie z katastra nehnuteľností a obchodné aktivity. Ukrajinskí predstavitelia však o Oleynykovi údajne nič nevedia.

24. február 2022 sa do dejín sveta zapíše čiernymi písmenami. Ide totiž o deň, kedy ruský prezident Vladimir Putin začal inváziu na Ukrajine. Po tomto ohavnom čine sa mnohí Ukrajinci rozhodli utiecť z krajiny, aby si zachránili životy a životy svojich blízkych. V mnohých prípadoch sa však rodiny roztrieštili, pretože v krajine vyhlásili stanné právo a všetci bojaschopní muži nemohli odísť od našich východných susedov.

Desaťtisíce Ukrajincov utekali na západ Európy, mnohí sa usadili aj na Slovensku. A medzi nimi sa má nachádzať aj Svyatoslav Oleynyk. Ide o proruského politika na Ukrajine, ktorý bol poslancom parlamentu a členom Regionálnej rady Dnepropetrovska, ktorej donedávna aj šéfoval. Avšak, pár dní pred inváziou, konkrétne 18. februára, dobrovoľne odstúpil z funkcií a opustil krajinu. A namieriť si to podľa svedkov mal rovno do Bratislavy.

Podľa svedkov má Oleynyk na Slovensku vytvorené bankové účty a disponuje nehnuteľnosťami. Priamo zo Slovenska údajne vyzýva na rokovania Ukrajiny s Ruskom, pričom tu vedie separatistické aktivity. To však nie je všetko.

Prepojenie na známeho oligarchu

Oleynyk je známy ako dlhoročný obchodný partner ukrajinského oligarchu Igora Kolomojského, ktorého vyšetruje FBI v súvislosti s krádežou peňazí v Privatbanke, ktorá mu kedysi patrila. Oleynyk zo Slovenska má pritom prať Kolomojského peniaze. Údajne stavia spolu s manželkou Irynou Gunazaovou dvojposchodový dom v Blatnici pri Martine. Podľa medializovaných informácií expredseda krajského zastupiteľstva kupoval nehnuteľnosti na Slovensku ešte v roku 2015.

Doteraz však nie je jasné, ako sa na Slovensko dostal. Svedkovia tvrdia, že Oleynyk sa z Ukrajiny dostal vďaka občianstvu v inej krajine, pričom údajne disponoval informáciou a chystanom útoku na Ukrajinu. Keďže je v krajine vyhlásené stanné právo, Oleynyk má bojovať za Ukrajinu, no je na úteku v zahraničí. A to v krajine, ktorá sa v konflikte jasne postavila na stranu Ukrajiny. Napriek tomu tu obhajuje Rusko. Ukrajinské ministerstvo vnútra v súčasnosti preveruje, ako Oleynyk prekročil hranice.

Avšak, nie je známe, či krajina pripravuje žiadosť o vydanie Oleynyka naspäť na Ukrajinu. Oleynyka pred časom kontaktovali novinári z ruského Telegrafu s otázkou, kde sa nachádza, on im však údajne odmietol uviesť svoju polohu, zdôvodňoval to vyšetrovaním jeho osoby Národným protikorupčným úradom Ukrajiny (NABU) a novinárov ubezpečil, "že má právo prekročiť hranice". Ešte v roku 2015 bol Oleynyk obvinený z podvodných tendrov.

Знайомтесь – ексголова Дніпропетровської облради і ще чинний депутат тієї ж облради Святослав Олійник. Після 24 лютого 2022 року записався не до… pic.twitter.com/5E8oZHK6Q3 — Голобуцький Олексій (Holobutskyj Olexij) (@Holobutsky) May 19, 2023

To, či ukrajinské veľvyslanectvo vie o prítomnosti Oleynyka na Slovensku, a či majú možnosti deportovať ho naspäť na Ukrajinu, sme zisťovali na ukrajinskej ambasáde. Z veľvyslanectva nám však prišla len strohá odpoveď. "Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR nedisponuje informáciou, ktorá sa týka pána Oleynyka," uviedol pre Topky.sk prvý tajomník veľvyslanectva Andrii Varenkov.

Kto je Svyatoslav Oleynyk

Oleynyk za svoju politickú kariéru bol členom viacerých strán, pričom často prechádzal z jedného politického subjektu do druhého. V minulosti bol členom napríklad Bloku Júlie Tymošenkovej, následne prešiel do strany Renesancia, ktorá sa stala súčasťou proruského opozičného bloku For Life. Ten vytvoril krstný otec Vladimira Putina Viktor Medvedčuk, ktorý bol zatknutý, vymenený za ukrajinských vojakov zajatých počas invázie a činnosť platformy je v súčasnosti zakázaná. Oleynyk bol v roku 2010 jedným z ľudových poslancov, ktorí za čias prezidenta Viktora Janukoviča odhlasovali tzv. Charkovské dohody, ktoré prakticky umožňovali Rusku anektovať Krym, čo sa aj v roku 2014 stalo.

Stretnutie s Kolomojským

Oleynyk a Kolomojský sa stretli ešte v roku 2005, kedy sa stal jeho advokátom. Zhruba v tom čase vznikol spor medzi Kolomojským a ďalším ukrajinským oligarchom a zaťom ukrajinského exprezidenta Leonida Kučmu - Viktorom Pinčukom. Dôvodom bol závod Dneprospetsstal. Počas sporu bol brutálne zavraždený Pinčukov advokát Sergej Karpenko, pričom orgány činné v trestnom konaní pracovali s verziou, že práve Kolomojský si vraždu advokáta objednal. Oleynyk však Kolomojskému pomohol uniknúť trestu. V roku 2014, kedy Rusko anektovalo Krym, sa Kolomojský stal náčelníkom frontovej línie a Oleynyk sa stal jeho zástupcom. Následne v čase, keď sa hlavou Ukrajiny stal Petro Porošenko, sa Oleynyk stal zástupcom regionálnej rady pre Dnepropetrovskú oblasť a v roku 2019 jej lídrom. Oleynyk sa však namiesto pomoci obyvateľom regiónu zameral na vlastné obohatenie.

Autá a nehnuteľnosti za 1,5 milióna

Oleynyk je ženatý s Irynou Gunazaovou, ktorá na Slovensku do roku 2020 vlastnila firmu Arograf. Okrem toho vlastní aj firmu Proxima. Tá v súčasnosti predávam oleje pod značkou Olejnik. Do roku 2019 údajne kúpila firma 17 nehnuteľností. V súčasnosti vlastnia podľa katasterportálu viaceré nehnuteľnosti, a to v Hrubom Šúre.

Zaujímavosťou je, že Gunazaová zbohatla až po tom, ako sa stala manželkou Oleynyka. Rýchle zbohatnutie Gunazaovej aj Oleynyka má podľa ukrajinských médií na svedomí Kolomojský, keďže údajne prali jeho peniaze. Manželia majú podľa zdrojov vlastniť na Slovensku a na Ukrajine 6 áut a nehnuteľnosti v celkovej hodnote takmer 1,5 milióna dolárov.

Oleynyk v posledných miestnych voľbách v roku 2020 kandidoval do regionálnej rady Dnepropetrovska za stranu Sluha ľudu prezidenta Volodymyra Zelenského. V máji 2023 však začal cez sociálnu sieť Telegram písať proruské správy a vyzývať na prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou, obhajoval to prihliadaním na záujmy oboch krajín. Voči Oleynykovi vedie ukrajinské NABU niekoľko trestných stíhaní, naposledy mal vypovedať 21. februára 2022, teda tri dni pred ruskou inváziou. V tom čase už bol ale podľa svedkov na Slovensku.