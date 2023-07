Xiaomi prekvapuje: Slovákom odomkol tajné ceny, ušetriť môžete desiatky EUR!

Leto je v plnom prúde a spolu s ním aj dovolenky, výlety a zážitky. Mnohí by si tieto spomienky uchovali v čo najvyššej kvalite alebo užili voľný čas naplno. Na pomoc prichádza spoločnosť Xiaomi, ktorá na Slovensku spustila obrovskú akciu. Tá cenu vybraných produktov znižuje o desiatky percent. Jeden z nich (nižšie) si môžete kúpiť až so 64 % zľavou. Poďme rovno na to.