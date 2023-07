MIMORIADNE Ďalší dramatický stret: 20-ročný farmár napadnutý medveďom sa ocitol zoči-voči šelme znova!

BRATISLAVA – Dráma, ktorú zažila matka so synom na farme v blízkosti Turčianskych Teplíc, sa mohla zopakovať. Mladý farmár opäť prišiel do stretu s medveďom. Iba pred pár dňami pritom skončil 20-ročný muž po útoku šelmy v nemocnici s dohryzenými rukami. Zviera vtedy odohnala jeho matka vidlami. Doteraz sa ho nepodarilo nájsť.

O tom, že mladý farmár sa znova ocitol zoči voči medveďovi, informovala hovorkyňa SPPK Jana Holéciová. „Včera sa farmár s medveďom len stretol, išlo o iné zviera než to, ktoré rovnakého farmára napadlo 7. júla,“ uviedla. „Len tri dni trvalo, aby sa ten istý medveďom zranený poľnohospodár z farmy Veles Háj v okrese Turčianske Teplice stretol pri práci na farme s ďalším medveďom,“ odkázali poľnohospodári.

Teraz vyzývajú kompetentných na okamžité riešenie situácie. Podľa vlastných slov sa nemôžu ďalej pozerať na nečinnosť štátu v prípade stupňujúcich sa útokov veľkých šeliem na ľudí. „Pokiaľ sa zodpovední nezačnú seriózne zaoberať touto mimoriadnou situáciou, poľnohospodári sú pripravení zorganizovať aj protestné zhromaždenie,“ odkazujú. "Sme v období dovoleniek a prác na poliach. Turisti chcú bez strachu chodiť po horách, zbierať huby a poľnohospodári zase v pokoji vyrábať, pestovať a chovať zvieratá. Premnožené medvede sú im v tom reálnou prekážkou a ohrozením života," dodali.

Útok medveďa na syna farmára sa odohral na farme v Háji. 20-ročnému mladému mužovi dohrýzol obe ruky a mladík musel byť prevezený do nemocnice. Stalo sa tak v čase, keď pracoval na farme so svojou matkou. Je dosť možné, že žena mladíkovi zachránila život, alebo minimálne zabránila tomu, aby ho zviera zranilo výraznejšie. Duchaprítomne totiž zviera napadla vidlami a to sa dalo na útek. Napriek tomu, že ľudia zo zásahového tímu odvtedy zranené zviera hľadajú, doteraz neboli úspešní.

Problémy s medveďami majú na farme dlhodobo. Otec napadnutého muža už bezprostredne po incidente tvrdil, že sedem rokov boli ignorované jeho žiadosti o náhrady škôd spôsobené na hospodárskych zvieratách. "Minister inicioval preverenie postupu príslušného okresného úradu v danej veci, nakoľko v prípade škôd spôsobených chráneným živočíchom náleží adekvátna kompenzácia," uviedol v tejto súvislosti rezort životného prostredia.

Následne na sociálnej sieti adresoval kompetentným tvrdé slová. Zameral sa pritom najmä na bývalého ministra životného prostredia Jána Budaja. „Pán BUDAJ stále čakám, na rukách máte krv môjho syna ktorého trhal medveď ktorého chránite.Ignorujete výzvu tak ako ste nás ignoroval ako minister. Postavte sa zoči voči môjmu synovi a našej rodine ak ste chlap. Toto je dôsledok Vašich zákonov,“ odkázal mu.

Jeho syn medzitým putoval znova do nemocnice. Ako informovala TV JOJ, popoludní v deň útoku sa mu po návrate domov zhoršil stav. "Tie rany začali krvácať napriek tomu, že boli zašité. Museli mi to nanovo prešívať, počas prešívania mi bolo nevoľno. Nechali si ma na hospitalizáciu," opísal napadnutý Kristián. Sťažoval sa tiež na to, že stále cíti pach medveďa. "Môžeme to nazvať hrdinstvo, ale aj taký inštinkt mamy. Neviem, či by sa jej ľahko pozeralo, keby ma ešte viac domrzačí," reagoval na rýchlu reakciu svojej matky.