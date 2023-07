MIMORIADNE Extrémne búrky z tepla prichádzajú: Platia výstrahy druhého stupňa, juhozápad Slovenska najohrozenejší

Aktualizované 16:00 Na Slovensku platí výstraha druhého stupňa pred búrkami. Najsilnejšie búrky očakávajú meteorológovia na juhozápade Slovenska.

Aktualizované 15:30 Českou republikou prechádzajú búrkové mračná postupne už od rána. Českí meteorológovia upozorňujú na mimoriadne silný vietor do 90 km/h a krupobitie. Súčasné merania sondy v Českej republike ukazujú dostatočný strih vetra na vytvorenie supercelovej búrky, informuje ČHMÚ. Krúpy by mohli dosiahnuť velkosť do 3 cm.

#KonvektivniSkupina SZ Čech výrazně ožívá. Bouřky jsou vertikálně poměrně mohutné a mají potenciál silných nárazů větru... Posted by Český hydrometeorologický ústav on Monday, July 10, 2023

Aktualizované 13:00 Meteorológovia hlásia, že situácia je stále komplikovaná, no búrky s najväčšou pravdepodobnosťou dorazia okolo 17.00 hodiny od severozápadu z Moravy. Mali by sa prehnať postupne celým Slovenskom a nejaké búrky hrozia aj na strednom Slovensku. Tam však nehrozí silný vietor.

Predpovede na západnom Slovensku hovoria dnes o pokorení hranice 35 stupňov Celzia a zastaviť by sa mohli až na 37 stupňoch Celzia. Ide tak o najteplejší deň od začiatku roka, ale zároveň popoludní o hrozbu extrémnych búrok z tepla, informuje imeteo.sk. Odborníci s dôrazom žiadajú, aby ľudia sledovali vývoj situácie a dbali na svoju bezpečnosť.

Studený front, ktorý sa presúva z Nemecka nad Poľsko, Česko a Rakúsko a bude pokračovať aj na územie Slovenska, prinesie intenzívne búrky so silným nárazovým vetrom, ktorý prekročí rýchlosť 100km/h. Pôvodne však modely nepočítali s tak extrémnym počasím a búrkové mračná sa nad Českou republikou mali rozplynúť. Situácia sa však drasticky zmenila a na západe Slovenska hrozia nebezpečnejšie búrky.

Galéria fotiek () Mimoriadne silné nárazy vetra a búrky z tepla 10.7.2023

Zdroj: SHMÚ.sk/model Aladin

Mimoriadne nebezpečný vývoj situácie predpokladá aj model Aladin. Podľa slovenského modelu hrozí na západe Slovenska vietor s nárazmi okolo 140 km/h. Meteorológovia však zatiaľ nevedia predpokladať presný čas, ani presnú lokalitu. Silná búrka môže zasiahnuť českú Vysočinu, môže sa vyskytnúť na juhu Moravy a zasiahnuť len časť severozápadného Slovenska, no najhorší variant by mohol zasiahnuť iba západné Slovensko.