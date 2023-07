MIMORIADNE Zelenského návšteva Slovenska: Po prezidentke sa stretol aj s predsedom parlamentu Kollárom

BRATISLAVA - Po vlne špekulácií a dohadov je to oficiálne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj svoje zahraničné cesty obohatil aj o návštevy po východnej Európe - jeho geologicky najbližších partnerov. Slovensko nie je žiadnou výnimkou. Po ceste z Bulharska do Prahy sa nakoniec prezident, ktorý bráni svoju vlasť pred ruským agresorom, objavuje aj u nás v Bratislave!

VIDEO Boris Kollár po rokovaní s Volodymyrom Zelenským:

prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj prišiel na Slovensko

Zelenskyj je momentálne na sérií zahraničných rokovaní po východnom európskom bloku, pričom tento týždeň navštívil už Bulharsko aj Česko

návšteva bola z bezpečnostných dôvodov utajovaná do poslednej chvíle

po pristátí v Bratislave Zelenskyj potvrdil plánované stretnutia s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom a premiérom Ľudovítom Ódorom

17:34 "Mali sme kratší pracovný obed, kde s pánom prezidentom Zelenským sme sa rozprávali o témach ako situácia s ofenzívou na Ukrajine, alebo ako sa zmenil obraz vojny po udalostiach s Prigožinom, riziká s Bieloruskom, či summit NATO vo Villniuse," povedal po stretnutí so Zelenským premiér Ľudovít Ódor.

Galéria fotiek () Ľudovít Ódor sa stretol s Volodymyrom Zelenskym

Zdroj: Úrad vlády SR

17:24 Líder Ukrajiny sa medzitým stihol neformálne stretnúť aj s bývalým premiérom a predsedom Demokratov Eduardom Hegerom a exministrom obrany Jaroslavom Naďom. "Návšteva Volodymyra Zelenského v Bratislave je jasným signálom, že Ukrajina si váži slovenskú pomoc a strategické partnerstvo našich krajín. Slovensko sa zaradilo medzi štáty, ktoré sa postavili na stranu dobra, práva a spravodlivosti. Za mojej vlády malo Slovensko po dlhých rokoch jasné zahraničnopolitické smerovanie bez jediného zaváhania. Naši alianční partneri nás vnímajú ako spoľahlivého a hrdého spojenca, ktorý v rozhodujúcej chvíli stojí za svojím slovom, nemôžeme dopustiť, aby sa to zmenilo," uviedol bývalý premiér Eduard Heger a zároveň sa dotkol aj témy členstva Ukrajiny v NATO.

17:13 Krátko pred piatou hodinou podvečer Zelenskyj opustil objekt Bratislavského hradu.

16:23 Zelenskyj v Národnej rade absolvoval stretnutia s poslancami a s predsedom úradu Borisom Kollárom (Sme rodina). "Je to veľmi sympatický a priateľský človek. Poďakoval som mu, že na tej Ukrajine bojujú za nás. V prípade, že by svetové spoločenstvo malo akceptovať akékoľvek anektovanie ľubovoľného územia, jedného dňa by sa to mohlo stať aj nám. Preto stále tvrdíme aj to, že Krym je ukrajinský," konštatuje po stretnutí so Zelenským Kollár.

15:47 Zostrih zo stretnutia s prezidentkou má už na svojom instagramovom konte aj ukrajinský prezident. Je vďačný za kooperáciu obidvoch krajín a aj Slovensko je podľa neho krajinou, ktorá pomáha priniesť opäť mier.

15:05 Zelenskyj odpovedal aj na otázku, ako sa stavia k proruským názorom na Slovensku, ktorých je tu viac ako dosť. "Čo znamená byť proukrajinský? Dnes ste v Európe, ste neoddeliteľnou súčasťou Európskej únie. Čo znamená byť proruský? Tí ľudia prišli na naše územie, prišli ničiť, znásilňovať a zabíjať. Ako môže niekto zastávať takéto názory? Ak chce vidieť niekto Rusko na hraniciach vlastného štátu, tak odpovedzte na otázku, či máte jadrovú elektráreň. Sú to Mochovce, však? Máte hydroelektrárne alebo iné, tepelné elektrárene? Ako sa nazývajú? Vojany. Predstavte si, že vyhodia do vzduchu vašu elektráreň vo Vojanoch a zomrú viacerí ľudia. Predstavte si že Mochovce obsadia a vypnú tretinu generátorov. Až potom vidíte, čo je reálna kríza. Potom vidíte, že pri okupácii vám hrozia aj jadrovými výbuchmi. Kto v takejto situácii môže ešte zastávať proruské názory? Nestačí táto ich prítomnosť na našom území a bezprostredná hrozba, ktorá tam je? Skutočne sa niekomu páči táto "ruská ruleta"?" spýtal sa Zelenskyj, ktorý aj vzľadom na dáta takmer nulovej emigrácie do Ruska a ďalšie okolnosti nerozumie, odkiaľ na Slovensku pramení proruský názor na vojenský konflikt na Ukrajine.