Nebezpečná víchrica POLY už vyčíňa: V Holandsku zakázali ľuďom vychádzať z domu, POHODA bude mať sťažený začiatok!

BRATISLAVA – Tlaková níž, ktorá sa presúva z Atlantiku cez pobrežie Európy prinesie extrémne silný vietor so schopnosťou napáchať majetkové škody. Meteorológovia varujú, že v Nemecku by rýchlosť vetra mohla dosiahnuť viac ako 140km/h. Zhoršenie počasia čaká aj naše územie, najmä západ Slovenska. Situáciu monitoruje aj SHMÚ priamo na festivale Pohoda, na letisku v Trenčíne.

Aktualizované 11:10 Víchrica prichádzajúca z Holandska potrvá až do večerných hodín. Pred zbytočnými cestami autom varuje aj Nemecká meteorologická služba (DWD). Situácia na cestách môže byť podľa nich veľmi nebezpečná. Varovanie druhého stupňa je vydané aj pre Poľsko. Hrozia veľmi silné nárazy vetra, krupobitie a riziko vzniku tornád.

2. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowo-zachodniej i części centralnej części Polski głównie z powodu ryzyka... Posted by Polscy Łowcy Burz on Tuesday, July 4, 2023

Aktualizované 10:55 Výchrica už dorazila do Európy a aktuálne vyčíňa v Holandsku. Rýchlosť vetra dosahuje 120km/h. Narušila miestnu leteckú ale aj železničnú dopravu. Úrady vyzývajú ľudí, ak to nie je nevyhnutné, aby zostali doma. Národný meteorologický ústav vydal varovanie pred búrkami pre veľkú časť krajiny, a to najvyšší stupeň pohotovosti, informovalo imeteo.sk.

V nadchádzajúcich hodinách sa počasie nad Európou výrazne zhorší. Prechod tlakovej níže, ktorý sa už v ranných hodinách presunul z Atlantiku, začne ovplyvňovať počasie v mnohých štátoch Európy. Tlaková níž, ktorá dostala názov POLY sa presúva cez Lamanšský prieliv v blízkosti Beneluxu, cez severné Nemecku a juh Severného mora až nad Baltské more.

Podľa odborníkov je tento prechod tlakovej níže pomerne nezvyčajný. Zvyčajne k tomuto javu prichádza až na jeseň, kedy je „východný Atlantik, Severné a Baltské more najteplejšie a zároveň je vysoký kontrast medzi teplotou povrchovej vody a vzduchom, čím dochádza k výraznému odparovaniu,“ informovalo imeteo.sk.

SHMÚ aj v tomto roku monitoruje počasie na festivale Pohoda priamo na mieste v letiskovej veži Najnepriaznivejšiu... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Tuesday, July 4, 2023

Guten Morgen! An den Küsten droht heute Ungemach. Ein kräftiges Sturmtief zieht auf, wie unser WindRadar zeigt: https://to.wetteronline.de/windradar-vorhersage #Wetter #Mittwoch #Sturm Posted by WetterOnline on Tuesday, July 4, 2023

Tlaková níž zasiahne Anglicko, Holandsko, Belgicko a Nemecko, no najväčšie problémy môže spôsobiť na pobreží Severného mora, v oblasti Beneluxu a severného Nemecka. V týchto miestach predpovedajú rýchlosť vetra až 140 km/h. Vietor tak môže napáchať obrovské škody vrátane obmedzenia v doprave. Amsterdamské letisko Schiphol informovalo, že zrušilo v stredu doobeda všetky odlety a prílety. Silné poryvy vetra, dážď a zlá viditeľnosť by mohli skomplikovať dopravu na letisku.

UPDATE: Op woensdag 5 juli wordt een combinatie van harde windstoten, regen en slecht zicht verwacht. Het meest recente... Posted by Amsterdam Airport Schiphol on Tuesday, July 4, 2023

Studený front, ktorý bude postupovať cez juhovýchod v rámci tlakovej níže ovplyvní aj počasie na našom území. Okolo 18. hodiny večer by mal zasiahnuť aj naše územie, presunom z južnej Moravy. S vetrom o rýchlosti do 90 km/h dorazia aj búrkové mračná. Opatrnosť je na mieste najmä na západnom Slovensku, kde hrozí silný nárazový vietor, zvyšok území bude zasiahnutý iba okrajovo.