Budete hypotéku splácať do dôchodku? Nové pravidlá vám s tým môžu pomôcť! Mimoriadne splátky zásadne menia hru

BRATISLAVA – Pokiaľ patríte do skupiny ľudí, ktorí budú hypotekárne úvery splácať až do dôchodku, práve teraz nastala správna chvíľa pre riešenie vášho problému. Vďaka legislatívnej zmene, ktorá prešla slovenským parlamentom, by ste si dobu splácania svojej hypotéky mohli výrazne skrátiť. Namiesto 30-ročného splácania sa tak budete svojej hypotéky vedieť zbaviť možno už o pár rokov.

Cez brány parlamentu prešiel zákon o mimoriadnych splátkach pre vaše hypotéky. Vďaka novej legislatíve tak budete môcť využiť tzv. mimoriadne splátky. Mimoriadnu splátku budete môcť uhradiť každý mesiac, a to až do výšky 30% ročnej istiny. Ak vám tak z výplaty ostáva viac, než ste schopní mesačne utratiť, splácania svojej hypotéky sa budete môcť zbaviť o čosi skôr.

Schválený zákon však má jeden háčik. Banky varujú, že hypotéky by v dôsledku nových pravidiel mohli zdražieť, informuje portál TvNoviny. Zisťovali, či riziko zdraženia hypoték reálne hrozí a komu sa v skutočnosti zrýchlene splácanie využiteľné až 12-krát ročne oplatí.

Názory na mimoriadne splátky sa líšia

Medzi ľuďmi panujú na nový zákon rôznorodé ohlasy. Zatiaľ čo niektorým sa zákon zdá nevyužiteľný, iní si ho nevedia vynachváliť. Jednou z ľudí, ktorým nové pravidlá vyhovujú je aj čašníčka Enikó. „Raz za čas si môžem povedať, že tam vložím ešte raz tú sumu, čo splácam, a tým pádom mám aj lepší pocit. Viem totiž, že výplata kryje všetko a viem aj sporiť, takže je to super,“ uviedla pre portál.

Medzi ľudí, ktorí nové možnosti nevyužíva a ani to neplánuje patrí prevádzkar Norbert. „Život si treba užívať, mám svoje roky. Tie peniaze viem aj niekde inde využiť,“ tvrdí. „Je to dobrá vec, ale len pre toho, kto na to má. Myslím si, že ľudia takéto veľké splátky nebudú môcť vkladať. A hlavne na východe,“ komentoval.

Mimoriadnu splátku si môže dovoliť len časť ľudí: Podstatný je vývoj inflácie

Výška úspor alebo sumy, ktorú si vedia ľudia z výplat usporiť ostala už v minulom roku stáť na mieste. Dôležitým faktorom je aj vývoj inflácie, ktorý v aktuálnych podmienkach neumožňuje väčšine domácnostiam peniaze odkladať. Analytik preto radí, kto by mal nad mimoriadnymi splátkami uvažovať.

„Pokiaľ ľudia splácajú hypotéku, keď úrokové sadzby postupne rastú a na druhej strane majú úspory v bankách pri nulovej úrokovej sadzbe, určite sa oplatí aspoň časť peňazí využiť na mimoriadnu splátku,“ uviedol riaditeľ Partners Investments Maroš Ovčarik.

Podľa Ovčárika je toto rozhodnutie parlamentu do istej miery „ruleta“. Tvrdí, že je otázne, či banky dospejú k rozhodnutiu premietnuť zvýšené náklady do rastu úrokových sadzieb pri hypotekárnych úveroch. „Ak tak spravia, tak sa to dotkne všetkých ľud´. Bez ohľadu na to, či mimoriadnu splátku využijú alebo nie,“ vysvetľuje Ovčárik.