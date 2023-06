Budú parlamentné voľby zmanipulované? Slovákom sa vracia dôvera v demokraciu: TOTO si o výsledkoch myslia ľudia!

BRATISLAVA – Ešte v apríli 2023 si skoro polovica opýtaných Slovákov myslela, že výsledky parlamentných volieb budú jedným veľkým pľuvancom do tváre demokracie. Tomu, ako budú po septembrových voľbách rozložené karty by ešte v apríli neverilo až 41% voličov. Verejná mienka sa pri tejto otázke vyvíja nečakaným spôsobom. Tri mesiace pred voľbami sa situácia zásadne mení a výsledok prieskumu agentúry AKO pre reláciu Tv JoJ Na Hrane ukázal, že strach zo zmanipulovaných výsledkov volieb na Slovensku sa začína pomaly vytrácať.

Pokiaľ by ste sa Slovákov a apríli opýtali na to, či majú obavy zo zmanipulovaných volieb v septembri 2023, až 41,1% z opýtaných by vám odpovedalo kladne. Naopak, 54,2% respondentov by výsledkom voľby Slovákov dôverovalo. Tieto čísla boli ešte pred dvoma mesiacmi fackou, vďaka ktorej nejeden politik zmenil svoju rétoriku. Ako sa situácia po dvoch mesiacoch posunula však ukazuje nový porovnávací prieskum.

Galéria fotiek () Zdroj: Agentúra AKO, TV JoJ Na Hrane

Respondenti Agentúry AKO ukázali, že z legitimity výsledkov parlamentných volieb už dnes až tak veľký strach nemajú. S rozdielom dvoch mesiacov by rozloženiu síl po odovzdaní svojho hlasu dôverovalo až 58,6% opýtaných. O čosi viac, než jedna tretina (36,2%) sa však zmanipulovania výsledkov septembrových volieb obáva aj naďalej. Medzi respondentmi sa našli aj taký, ktorý sa k tejto téme nechceli alebo nevedeli vyjadriť, takýchto respondentov sa vo vzorke 1000 ľudí našlo 5,2%.

Výsledkom by najviac dôverovali ľudia s vyšším vzdelaním

Prieskum poukazuje aj na fakt, že pochybnosti o zmanipulovaní volieb rastú najmä v skupine ľudí, ktorí dosiahli maximálne vzdelanie na základnej, alebo učňovskej škole bez maturity. V tejto skupine ľudí sa až polovica (50,8%) opýtaných obáva toho, že ich hlas by vo voľbách kvôli manipulácii nezavážil.

Najväčšiu dôveru vo funkčnosť demokratického systému majú naopak ľudia s najvyšším, vysokoškolským vzdelaním. Z tejto skupiny ľudí prejavila strach zo zmanipulovaných volieb viac, než jedna štvrtina opýtaných (29,6%). Dve tretiny respondentov (66,7%) na druhej strane výsledkom parlamentných volieb dôveruje. Ľudia, ktorý sa k tejto téme nevedeli, alebo nechceli vyjadriť zároveň v tejto skupine tvoria najmenší zlomok respondentov s hodnotou iba necelých štyroch percent.

Najväčšie obavy prejavili voliči SNS a Republiky: Liberáli výsledkom volieb naďalej dôverujú

Tomu, že voľby zmanipulované nebudú veria prevažne voliči liberálnych strán Progresívne Slovensko (86,5%) a SaS (81,3%). Dôveru v demokratické voľby prejavili však aj voliči KDH, pričom až 80% ich voličov odpovedalo na otázku obáv zo zmanipulovaných volieb záporne.

Najväčšie obavy z toho, že výsledky volieb nebudú zodpovedať hlasom voličov majú napokon strany, ktorých lídri o tejto téme rozprávajú najčastejšie. V nedôvere vo výsledky volieb dominuje najmä strana Republika, pričom až tri štvrtiny respondentov voliacich túto stranu (74,4%) sa obávajú zmanipulovaných výsledkov. Druhá v poradí je strana SNS so 65,5% a nezaostávajú ani voliči strany Smer-SD, u ktorých až 54,2% ich voličov by nedôveroval zverejneným výsledkom.