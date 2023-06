AKTUÁLNE Totálny kolaps dopravy: Diaľnicu D1 pred Bratislavou úplne uzavreli!

Galéria fotiek (2) Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

BRATISLAVA – Ťažký začiatok týždňa na cestách. V pondelky musia vodiči už tradične rátať so zhustenou premávkou – svoje by o tom vedeli hovoriť všetci, čo práve v tomto čase jazdia do hlavného mesta. Dnešok je však obzvlášť kritický. Pre nehodu je totiž D1 pred Bratislavou ťažko prejazdná, tvoria sa kolóny a problémy majú vodiči aj na obchádzkových trasách.