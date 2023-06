Pred výletom do cudziny nenechávajte kartu doma: Pre TOTO vám nestačí len hotovosť! Vyhnite sa pokazenej dovolenke...

BRATISLAVA – Prípravy na letné dovolenky sa v mnohých domácnostiach rozbiehajú v plnom prúde. Či už ste sa rozhodli vydať do tradičných destinácií ako Chorvátsko, Taliansko či Bulharsko alebo vás lákajú exotickejšie dovolenky v Afrike či Ázii, na jedno nemôžete ani náhodou zabudnúť. Skôr, než zamknete dvere a nasadnete do auta s plným kufrom, skontrolujte si peňaženku. Pokiaľ v nej nenájdete bankovú kartu, môžete zažiť trpké sklamanie.

archívne video:

Pokiaľ ešte stále nie ste rozhodnutí, či počas dovolenky budete platiť kartou alebo v hotovosti, nevešajte hlavu. Obe alternatívy majú svoje pre aj proti, vyhnite sa však tomu, že pri ceste do svojej letnej destinácie si necháte kartu doma. Portál RTVS zisťoval, ako by ste sa mali správne rozhodnúť. Pripomenúť treba aj fakt, že na dovolenku by ste sa rozhodne nemali vydávať s prázdnym účtom.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

Nenechajte nič na náhodu: Pripraviť by ste si mali kartu aj hotovosť

Podľa riaditeľa Partners Investments Maroša Ovčarika by ste sa pred letnou dovolenkou mali pripraviť na možnosť platby oboma spôsobmi. „Odporúčam vždy držať kombináciu hotovosti a platobnej karty. To znamená nespoliehať sa len na hotovosť alebo len na platobnú kartu,“ hovorí Ovčarik.

Vyhnúť by ste sa mali výberom z bankomatu v prípade, pokiaľ pri sebe nemáte hotovosť. Lepšou voľbou je platba kartou priamo v obchode. Ovčarik hovorí aj o tom, aký typ karty by ste mali na svoje cesty zvoliť. „Určite odporúčam v prvom rade používať debetnú kartu, to znamená, kartu, ktorá je vydaná k môjmu bežnému účtu. Pretože používanie takejto karty je lacnejšie z pohľadu poplatkov. A v druhom rade, pokiaľ použijem svoje vlastné peniaze, neúčtuje mi banka úrok za používanie peňazí,“ dodáva riaditeľ.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

Pokiaľ ste v krajine s inou menou, platbou kartou v eurách sa radšej vyhnite...

Pred tým, ako vycestujete, by ste si mali vo svojej banke overiť aj to, či vo vašom balíku nájdete službu platby kartou za hranicami, vyhnúť by ste sa tak mohli nepríjemným poplatkom. „Je dobré si overiť, či mám platby v zahraničí zahrnuté už v mojom balíku služieb, aby som za ne neplatila nič navyše,“ dovolenkárom radí Anna Jamborová, hovorkyňa banky ČSOB.

Čo však robiť v prípade, ak sa na platobnom termináli objaví nečakaná voľba. V prípade, ak budete mať na výber medzi platbou v domácej mene alebo v eurách, platbe v eurách (tzv. dynamický prepočet) sa radšej vyhnite. „Dynamický prepočet je možnosť, kedy dostanem na výber, či chcem platiť alebo prepočítavať výslednú sumu na eurá alebo ju ponechať v lokálnej mene. Určite vždy odporúčame nechať si ju v lokálnej mene. Aj keď sa nám to môže zdať pohodlné, že vidím, koľko platím v eurách. Nie. Vtedy sa používa kurz, ktorý je pre našinca menej výhodný,“ pripomína hovorkyňa ČSOB.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

Pokiaľ máte kartu poruke, nemusíte sa báť nečakaných problémov: Pomôcť môže aj cestovné poistenie

V niektorých prípadoch môže nastať situácia, pri ktorej vám kreditná karta hravo zachráni váš výlet. „Ak si plánujete požičiavať auto, veľká časť požičovní trvá na kreditnej karte, čiže je dobré mať po ruke aj takúto alternatívu,“ pripomína Jamborová. Kreditná karta vás môže napokon zachrániť aj v bežných situáciách, a to najmä v podnikoch, ktoré z praktických dôvodov neprijímajú platby v hotovosti. Týkať by sa to mohlo napríklad plážových barov alebo iných požičovní.