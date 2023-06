Tragické ráno na našich cestách: Zrazili sa kamióny! FOTO brutálnej nehody

Polícia na sociálnej sieti informuje, že na ceste I/11 v katastri mesta Krásno nad Kysucou došlo k vážnej dopravnej nehode dvoch nákladných motorových vozidiel. "Cesta je momentálne neprejazdná a tvoria sa kolóny. Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky aby sa riadili pokynmi polície," píšu muži zákona.

K vážnej dopravnej nehode prišlo aj v Bratislave, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Nehoda sa stala na Pražskej ulici pri hoteli Matyšák smerom do centra. Blokovaný je ľavý a stredný pruh. Zelená vlna RTVS o tom informuje na sociálnej sieti. Kolóny sa tvoria na diaľnici D1 od Avionu smerom na Prístavný most a po starej Seneckej ceste smerom do Bratislavy. Vodiči by mali počítať so zdržaním do desať minút.

