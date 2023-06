Počasie ukazuje svoju silu: Hrozivé FOTOGRAFIE zo Slovenska! Pri Bardejove roztrhalo most

Most sa nachádza v katastri obce Komárov, čo potvrdil jej starosta Jozef Bednár. "Je to strašné. Dve tretiny mostu ani nie sú, bude nepoužiteľný. Dá sa povedať, že je to hlavný ťah na Giraltovce, obchádzka je najbližšie 20 - 30 kilometrov," povedal. Na mieste zasahuje ťažká technika, policajti odkláňajú dopravu.

Galéria fotiek () Prívalové dažde zničili most v Bardejove

Zdroj: Facebook/Mesto Bardejov - oficiálna stránka

Zaplavilo domy

Silný prívalový dážď vrcholil v oblasti podľa starostu v sobotu okolo 2.00 h. V Komárove niektoré rodinné domy zaplavilo, záplavy zasiahli aj okolité obce. "Taký intenzívny prívalový dážď som ešte nezažil," skonštatoval Bednár.

Prudké dažde si počas noci v Prešovskom kraji vyžiadali početné zásahy profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Najviac postihnuté boli okresy Bardejov a Svidník. "Zásahy sa týkali spadnutých stromov na cestných komunikáciách, čerpania vody z komunikácií, aj z garáže, suterénov, pivníc, a to aj z rodinných domov," uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.

Spúšť v Šarišskom Čiernom

Spúš narobilo počasie aj v obci Šarišské Čierne, kde sa búrka strhla v noci. Padali stromy, dážď zaplavoval pivnice. Ľudia majú dnes plné ruky práce s odpratávaním škôd.

