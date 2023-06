Všetko, čo potrebujete vedieť o nových pravidlách: Slovenské diaľnice čaká zmena storočia! Poteší vás nájme TÁTO novinka

BRATISLAVA – Dobré správy zo slovenských ciest sú už za rohom a potešiť by mohli najmä zábudlivcov. Väčšina vodičov sa pri svojich cestách rozhodne skôr pre pohodlnú a rýchlu jazdu na našich diaľniciach. Motivácií k tomuto rozhodnutiu je hneď niekoľko, najčastejším dôvodom je však snaha o vyhnutie sa preplneným cestám slovenských miest a obcí. Tento stav platí aj napriek tomu, že diaľničné prepojenia naprieč Slovenskom sú podľa väčšiny z nás v katastrofálnom stave, čo platí len v prípade, ak sú konkrétne úseky vôbec dostavané. Ministerstvo dopravy avizuje pozitívny obrat. Dočkať by sme sa mali aj nového typu diaľničnej známky.

Jednou z najzásadnejších zmien, ktoré Slovákov na našich diaľniciach čakajú je príchod jednodňovej diaľničnej známky. Legislatívna príprava, ktorá by mala novú mýtnu platbu zabezpečovať by mala prísť najneskôr v jari 2024, ako odpoveď na reguláciu priamu z Bruselu, informuje portál Topspeed. „V prvom rade je potrebné transponovať príslušnú európsku smernicu do slovenskej legislatívy, čas máme na to do 25. marca 2024,“ uviedlo ministerstvo dopravy.

Istá dnes nie je ani cena novej „jednodňovky“. Úradníci, ktorí na celý proces dohliadajú sú však v úzkom kontakte s inými členskými krajinami Európskej únie (EÚ). Jej cena by podľa bruselskej regulácie nemala presiahnuť 9% z ceny ročnej diaľničnej známky. Maximálna hodnota by tak nemala presiahnuť 5,40 €.

„Cenu známky určí ministerstvo dopravy po dôkladnej analýze. Národná diaľničná spoločnosť, ako správca výberu úhrady diaľničnej známky, v súčasnosti analyzuje a identifikuje technické a aplikačné dopady zavedenia jednodňovej diaľničnej známky a komunikuje aj s inými krajinami, aby sme poznali ich zámery v tejto veci,“ ozrejmil rezort.

Za nesprávne zakúpenú známku už pokutu nezaplatíte, lehoty sa budú predlžovať

Nové zmeny sa pravdepodobne dotknú aj prípadov, v ktorých vodič pri e-známky na svoje vozidlo nesprávne alebo neúplne uvedie údaje, ako napr. EČV. Na doplnenie alebo zmenu v týchto chybných údajoch by mal mať vodič po novom 15 minút od uskutočnenia nákupu, počas ktorých bude môcť svoju chybu napraviť.

„Zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti bol úrad vyrozumený, že zmena znenia všeobecných obchodných podmienok bude realizovaná v tom zmysle, že dôjde k predĺženiu lehoty na vykonanie opravy, doplnenia alebo zmeny chybne alebo neúplne zadaných údajov do konca príslušného kalendárneho dňa,“ informoval v tejto súvislosti Protimonopolný úrad SR.

Dodávajú, že pri zakúpení diaľničnej známky bude možné požiadať aj o vykonanie opravy údajov v prípade, ak bude prevádzkovateľ vozidla schopný preukázať, že chybne zadané EČV v čase úhrady poplatku za diaľničnú známku nebolo aktuálne pridelené žiadnemu vozidlu. Na túto zmenu by mal tak vodič národ aj po uplynutí uvedenej 15-minútovej lehoty.