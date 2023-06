AKTUÁLNE Úradnícka vláda Ľudovíta Ódora nedostala dôveru parlamentu!

Video: Vláda Ľudovíta Ódora nezískala dôveru parlamentu

Diskusia o vládnom programe trvala dva dni, vystúpili v rámci nej viacerí poslanci, viackrát sa vyjadril aj premiér a niektorí ministri. Zákonodarcovia sa zapájali aj faktickými poznámkami. Ódor poslancov požiadal o dôveru a predstavil základné priority programu vlády. Deklaroval, že jeho kabinet má ambíciu priniesť pokoj aj kultivovanú politickú diskusiu. Aktuálne podľa jeho slov treba zabezpečiť riadny chod štátu, prípravu a implementáciu opatrení na pomoc obyvateľom s infláciou, ale aj riešiť štátne financie.

Galéria fotiek () Zdroj: Topky/Ramon Leško

Viacerí poslanci vládnemu programu vyčítali, že obsahuje len málo konkrétnych riešení. Smeru-SD chýbalo aj zhodnotenie aktuálneho stavu v SR. Naopak, SaS či nezaradení poslanci okolo Eduarda Hegera avizovali podporu vláde. Sme rodina sa plánuje pri hlasovaní o dôvere zdržať.

Galéria fotiek () Zdroj: Topky/Ramon Leško

Čo bude ďalej?

Publicista Juraj Hrabko ešte pred hlasením uviedol, že okiaľ parlament vláde dôveru nevysloví, prezidentka ju podľa neho formálne odvolá a následne by mala vládu Ľudovíta Ódora poveriť vedením štátu až do nástupu nového kabinetu. "Neviem si predstaviť, že by pani prezidentka vymenila túto vládu ešte raz, veď je to jej vláda. A sú necelé štyri mesiace do volieb," dodal.

Je potrebné, aby inštitúcie štátu v období pred voľbami normálne fungovali, čo je podľa Hrabka jedna z výziev, ktoré pred vládou odborníkov stoja. "Úlohou vlády pán Ódora je pripraviť riadne parlamentné voľby a nepokaziť veci ešte viac ako pokazené sú. Žiadne iné veľké ciele si stavať nemôže," poznamenal Hrabko.