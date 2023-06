Fico reaguje na stretnutia s veľvyslancami: Chceme budovať rešpektované partnerstvá, nevytvárať nepriateľov

Vo štvrtok sa predseda Smeru zúčastnil na oslavách amerického Dňa nezávislosti organizovaných ambasádou USA, v piatok na Dni Ruska organizovanom ruskou ambasádou. Na fotografie s veľvyslancami týchto svetových veľmocí, ktoré sa posledné dni šíria sociálnymi sieťami, zareagoval statusom.

ŽIADNA IZOLÁCIA, ALE REŠPEKT A SUVERENITA NA VŠETKY ŠTYRI SVETOVÉ STRANY😉 Liberálne médiá a ich politickí pudlíci...

Hovorí, že SMER – SSD je strana s vlastným názorom, ako na Východe, tak aj na Západe a že mu ide o budovanie partnerstiev, ktoré budú Slovensku na prospech. „Už sme to povedali veľakrát, ale asi je to márne. SMER - SD nerobí politiku podľa článkov v médiách, ale podľa toho, čo je nám vlastné, čo je dobré pre Slovensko a ako si predstavujeme profesionálnu, zodpovednú a suverénnu politiku. My nemáme v programe vytváranie nepriateľov zo svetových veľmocí, my máme v programe budovanie suverénnych partnerstiev postavených na úcte a rešpekte, ktoré budú Slovensku na prospech a nie na škodu," napísal predseda Smeru.