Pred jeho objektív sa postavili tie najväčšie HOLLYWOODSKE hviezdy! Zomrel fotograf Peter Leginský

BRATISLAVA – Muž, ktorý Slovákov preslávil aj medzi hollywoodskymi hviezdami na festivaloch vo francúzskom Cannes. Rodina, priatelia, no aj milovníci umenia smútia za stratou významného človeka. Umenie fotografie stratilo velikána, ktorým nebol nik iný, než úspechmi ovenčený fotograf Peter Leginský (†71). Na jeho pamiatku spomínajú stovky ľudí.

Rodák z Bratislavy sa medzi fotografmi svetového kalibru preslávil už pred mnohými rokmi. Narodil sa 31. mája 1952 v Bratislave, kde absolvoval Vysokú školu múzických umení. V ďalších rokoch sa stal významným slovenským vojnovým fotografom a fotoreportérom. Bol zároveň prvým a jediným slovenským fotoreportérom, ktorému sa podarilo roky fotografovať filmové hviezdy na prestížnom festivale vo francúzskom Cannes a je aj autorom knihy Cannes – fotograf a hviezdy.

Pred jeho objektív sa postavili tisícky známych tvárí...

Peter Leginský za svojho života rozhodne nezaháľal a dôkazom sú aj fotografie hviezd svetového formátu, ktorých za svoj živote zvečnil tisícky. Pred jeho objektív sa postavili známe tváre ako Sharon Stone, Sophia Loren, Michael Douglas, Castherine Zete-Jones, Sylvester Stallone a stovky ďalších. Stal sa aj autorom knihy Cannes – fotograf a hviezdy, v ktorej zvečnil plody svojej práce.

Galéria fotiek (5) Peter Leginský: Cannes

Zdroj: Peter Leginský

„Slovko som prehodil aj so Sophiou Loren. Bolo to také smiešne, sedela v lóži a cigareta padla. Ona sa nahla, ja som jej ju chcel zodvihnúť, a tak sme začali komunikovať. Bol som dosť roztrasený, ani neviem, o čom sme sa bavili. Ona ale bola veľmi milá a ešte mi aj zapózovala,“ spomínal Leginský na svoju kariéru v relácii rádia Regina.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Columbia Pictures

Spomínal si aj na to, ako si pri bare výborne rozumel s americkým hercom Michaelom Douglasom. Objavili tam totiž spoločnú záľubu - popíjaníe dobrého piva. „Aj s Michaelom Douglasom som sa bavil v Cannes pri pive, o pive. Ale to už bolo také bezprostrednejšie, lebo sme sedeli pri bare a pili sme také pivo a hentaké pivo. To ešte nebol ženatý s Catherine Zeta-Jones,“ dodal s úsmevom.

Galéria fotiek (5) Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas

Zdroj: SITA

Rodina aj priatelia naňho spomínajú len v dobrom

„Lego, už si necvakneme. Sakra, ser*eš ma. Tú whisku s tebou by som si dala. R.I.P môj drahý,“ napísala fotografka Desana Dudášová. „Opustil nás priateľ. Fotograf európskeho formátu Peter Leginksý. Česť jeho pamiatke. (...) Často som sa s nim stretával najmä na rôznych kultúrnych podujatiach – výstavách kde sme debatovali na rôzne témy a aj som ho fotografoval. Z viac ako sto fotografií, ktoré som nafotil, niektoré spomienkové s nim vyberám,“ napísal ďalší z jeho priateľov.