Meteorológovia varujú: Toto sa na nás valí! Hrozia supercelárne búrky, ale aj extrémne silný vietor

Búrky, ktoré sa vyskytovali doteraz na našom území boli prevažne orografického charakteru. Meteorológovia upresnili, že zatiaľ čo ich „iniciáciu vo vlhkom a teplom instabilnom prostredí zabezpečovali hory“, tentokrát to bude inak. Blížiace sa búrkové mračná prinesie studený front a tak je predpoklad, že budú o to intenzívnejšie a prídu v dvoch vlnách.

Prvú vlnu búrok možno očakávať v oblasti stredného Slovenska. Budú sprevádzané silnými zrážkami spolu s krúpami. Búrky budú zväčša lokálneho charakteru a veľmi výdatné. Medzičasom sa však z Rakúska a Česka presunie nad naše územie studený front s frontálnymi búrkami, ktoré sa spoja do jedného búrkového systému a spôsobia výraznú zmenu.

Naplno by mali udrieť okolo 15:00 popoludní na západnom a severozápadnom Slovensku, no neskôr zasiahnu aj stredné Slovensko. Smerom na východ však zoslabnú. Nad Rakúskom, Českou republikou a nad západným Slovenskom tak hrozia aj supercelárne búrky do 18-tej hodiny večer. S extrémnym počasím hrozí dokonca aj tornádo alebo veľké krúpy. Vietor by mohol dosiahnuť rýchlosť až 80 km/h ale hrozbu predstavuje aj silný prívalový dážď. Západné Slovensko tak môžu zasiahnuť jedny z najnebezpečnejších búrok roka.