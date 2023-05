Maturanti v týchto dňoch makajú, na ústnu časť si zaspomínali aj politici: Uf! Takúto komisiu by ste asi nečakali

BRATISLAVA - V tomto školskom roku je na maturitnú skúšku prihlásených okolo 41-tisíc žiakov. Ústne maturitné skúšky sa uskutočnia od 22. mája do 9. júna. Presné termíny internej časti maturitnej skúšky jednotlivým stredným školám určili príslušné regionálne úrady školskej správy. Práve toto obdobie je tým pravým, aby si na svoju skúšku dospelosti zaspomínali aj naši politici, ktorých sme vyspovedali.

Veronika Remišová

Keďže som chodila som na bilingválne francúzske lýceum, maturitné skúšky sme mali rozdelené do dvoch rokoch, samostatná maturita bola z francúzštiny. Obrovský stres sa teda opakoval až dvakrát. Známky si už nepamätám, len obrovskú úľavu, keď som to celé mala za sebou. Držím palce všetkým maturantom, nech túto skúšku dospelosti zvládnu úspešne a želám im, aby svoje talenty ďalej rozvíjali v prospech Slovenska.

Zuzana Dolinková

Pred skúškou dospelosti - najmä jej ústnou časťou - som mala obrovský rešpekt. Množstvo materiálov, vypracovávanie otázok zo štyroch skúškových maturitných predmetov a predovšetkým intenzívny študijný týždeň pred samotným maturitným týždňom si veľmi dobre pamätám. Presne si aj dnes spomínam na tie pocity - zodpovednosti, sebazaprenia, dôležitosti - keď som sa celé dni do neskorých nočných hodín hrabala v stovkách papierov, kníh, učební, zošitov rozložených po celej zemi mojej detskej izby, keďže v roku 2001 sme informácie ešte automaticky negooglili. Aj napriek čo najpoctivejšej príprave na maturity som snáď ako každý maturant mala každé ráno pred skúškou pocit, že nič neviem. O to viac som sa tešila, že moje maturity dopadli napokon na výbornú. Za mňa, maturitná skúška práve kvôli osobnej zodpovednosti založenej na individuálnej príprave každého študenta právom nesie označenie ako skúška dospelosti.

Juraj Šeliga

Maturoval som zo slovenčiny a vytiahol som si Hviezdoslava, čo ma potešilo, keďže som z Oravy. Maturoval som aj z taliančiny, kde som opisoval hlavné mesto Bratislavu. Ďalej som ešte maturoval z NOS a dejepisu.

Karol Galek

Z maturít si pamätám hlavne maturitný týždeň. Keďže klin sa klinom vybíja, stres som sa snažil prebiť iným stresom a nechal som sa presvedčiť na kyvadlový skok z mosta. Popri takej dávke adrenalínu boli hneď celé maturity malina.

Marián Viskupič

Ústne maturity sa pre mňa spájajú len so samými príjemnými spomienkami, rovnako ako v prípade celých perfektných štyroch rokov na Gymnáziu v Seredi. Išiel som maturovať ako prvý, otázky mi sadli a ako prvý som to mal aj za sebou, so štyrmi jednotkami. Najviac si teda z maturít pamätám voľný týždeň, keďže v pondelok o 11:00 som mal maturitu za sebou.

Viera Leščáková

Moje spomienky na maturitu sú spojené s panickým strachom a veľkým stresom. Maturovala som zo slovenčiny, angličtiny, dejepisu a občianskej náuky. Zmaturovala som na dve jednotky a dve dvojky a pamätám si moje sklamanie, že z dejepisu a slovenčiny som dostala dvojku. Neskôr som 10 rokov sedela ako skúšajúca anglického jazyka v maturitnej komisii a každý rok som si hovorila, aká je škoda, že som počas mojich maturít nepoznala pohľad z druhej strany stola. Milí maturanti, učitelia, ktorí vás skúšajú v dnešných dňoch vás väčšinou učili tieto predmety 4 roky. A verte, či neverte, majú vás radi. V tej miestnosti, aj keď sedia na opačnej strane stola sú vašimi spojencami a priateľmi a určite vám nijako nechcú ublížiť.

Preto moja rada pre maturantov znie: “Nestresujte sa a nepanikárte!” Snažte si maturitu užiť, aby ste na ňu mali pekné spomienky. A ešte niečo, nikdy a nikto sa vás neopýta, aké ste mali na maturite zámky. :)

Dušan Velič

Na gymnáziu som mal slabého učiteľa chémie, ale chémiu som vnímal ako zaujímavú a dôležitú, a tak aj napriek tomu som sa rozhodol ísť na vysokú školu chemickú. Na to bolo vhodné maturovať z chémie, a tak som musel stihnúť 4 roky chémie v maturitnom týždni. Nebolo to ideálne, ale komisia ocenila moje odhodlanie. Jedna otázka boli halogény, kde som ich zadefinoval "ako zväčša plynné" a šéfka reagovala "nie zväčša, ale áno aj". Som rád, že ma podporili na mojej chemickej ceste. Ak niečo chcete, choďte za tým, kým ste mladí, držím palce maturantom.

Branislav Gröhling

Maturoval som z matematiky, okrem iných predmetov. Pamätám si, že ma matematika vždy veľmi bavila, lebo sme mali výborných učiteľov. Hovorili, že matematika je niečo ako "univerzálny jazyk" a že sa v nej skrývajú všetky zákonitosti sveta.

Peter Pellegrini

Predseda Hlasu-SD reagoval na aktuálne ústne skúšky maturantov cez status prianím pevných nervov a úspechov pri zelených stoloch.

OĽaNO pripravilo maturitu vlastným poslancom

Prekvapilo však donedávna vládne OĽaNO, ktoré si pre túto príležitosť pripravilo nacvičenú scénku s maturitnou komisiou, ktorú tvoria poslanci Šofránko, Šefčík a Potocký, pričom "študenti" sú exministri ako Natália Milanová či Roman Mikulec.