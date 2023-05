AKTUÁLNE Popoludní udrú búrky: Vzniknú z tepla a hrozia na TÝCHTO miestach! Buďte opatrní

archívne video

Búrky sa objavili už aj v sobotu, aktuálna nádielka by však mala byť výraznejšia. S podobným rázom počasia rátajú meteorológovia aj v pondelok. Zapršať môže popoludní lokálne na celom území, avšak zrážky by mali byť len do 5 mm, pri búrkach, ktoré hrozia najmä na severe stredného Slovenska, môže spadnúť do 20 mm zrážok, upozorňuje imeteo.sk. Dni s teplotami atakujúcimi takmer letných 30 stupoňov Celzia a popoludňajšími búrkami by mali pretrvať celý budúci týždeň.

Českí meteorológovia upozorňujú na silné búrky, ktoré údrú v našom susedstve, najmä na Morave a na severovýchode Česka. Očakávajú, že môže spadnúť až 30 mm vody a nevylučujú zatopenie niektorých oblastí či dvihnutie menších tokov. Na Slovensku sa dramatický vývoj počasie okrem lokálnych búrok neočakáva.